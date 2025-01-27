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        Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın; işçiler mahsur kaldı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:30
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        Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın; işçiler mahsur kaldı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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