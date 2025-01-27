Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (3)- Yeniden

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Gökyüzü is ve dumanla kaplanırken, inşaat halindeki binada mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının kaynak ateşinin otel odalarına yerleştirilmek üzere istiflenmiş yatakları tutuşturması sonucu çıktığını söyledi.

Alanya'da 12 katlı bir otel inşaatında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin binada çalıştığı sırada çıkan yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yapmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yangın sırasında binada çalışan 4 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçler ve eşya taşıma asansörleriyle kurtarma çalışması yapıldı.

1 SAATTE KURTARILDI

Yoğun is ve duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 1 saatte kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediyeye bağlı sulama araçlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin çevredeki diğer binalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler önlem aldı. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan yangını görüp olay yerine gelenlerden bazılarının da kurtarma çalışmalarına destek verdiği görüldü.

'YANGIN KAYNAK ATEŞİNDEN KAYNAKLANDI'

Otel inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının kaynak ateşinin otel odalarına yerleştirilmek üzere istiflenen yataklara düşmesi sonucu çıktığını söyledi. Başkan Özçelik, "12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşinin yatakların üzerine düşmesiyle alevler birden parladı. İşçiler önce söndürmeye çalışsa da başaramadılar. Şu anda kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerimiz yoğun şekilde uğraşıyor. Son kalan 4 kişiden sonuncusunu da itfaiye ekibimiz aldı, şu anda can tehlikesi kalmadı, son işçimizi de aldık. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Arkadaşlarımız içeriye girmek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Otel bitme aşamasına gelmiş, son işlemleri yapılıyor. Aşağı yukarı tamamlanmıştı. Henüz belediyemiz ruhsatlandırma işlemlerine başlamadı. İnşaatı devam eden bir oteldi burası. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok, içeriyi söndürdüğümüz takdirde yangın büyümeyecektir. 3’üncü katta yangın var. Üst katta yangın yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya ekibi, Alanya'daki kendi ekiplerimiz, su takviye ekiplerimiz tamamen koordineli çalışmaya devam ediyor. En son aldığımız işçi dahil hepsi kendisinde, sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.