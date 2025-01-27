Antalya'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (4)

YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde konut olarak yapımına başlanılan ancak daha sonra uluslararası bir zincirle anlaşılarak otele dönüştürme faaliyetlerinin yapıldığı belirtilen 12 katlı inşaatta çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınarak, söndürüldü. İnşaatta kullanılacak yanıcı malzemeler ekiplerce bölgeden uzaklaştırılırken, yer yer ufak çapta oluşan yangınlara ise ekipler müdahale edip söndürdü. Yangının ardından çevredeki binalarda oturanlar, dumandan etkilenme ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangında mahsur kalan ve itfaiye görevlilerince kurtarılan 4 işçiden 3'ünün dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında alevlerin ortasında kalan bir kediyi de kurtardı. Yaralandığı belirlenen kedi Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

'İNŞAAT HALİNDE OLAN BİR BİNA'

Yangının ilk başladığı andan itibaren gelişmeleri olay yerinden takip eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Halihazırda bir otel değil, inşaat halinde olan bir bina. Bugün saat 17.00 sıralarında binada yangın başgösteriyor. İçeride toplam 4 kişi var. 3 kişi dumandan etkileniyor, diğeri de itfaiye yardımıyla indiriliyor. Bina sorumlusuyla bizzat yaptığım görüşmede, bütün çalışanların tam olduğu, ellerindeki listeyle karşılaştırdıklarında içeride kimsenin olmadığını söyledi. Bizim için en sevindirici taraf bu. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İnşaatı yürüten firma ve bina güvenlik sorumlusu da kimsenin eksik olmadığını bize teyit etti. İtfaiyeden aldığımız bilgi de bu yönde" dedi.

'SAAT 19.00 İTİBARIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ'

B blokta çıkan yangının inşaat alanındaki köpük, elyaf ve yatak gibi yanıcı maddeler nedeniyle bir anda büyüdüğünü aktaran Kaymakam Özçelik, "Yangının büyümesiyle beraber Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeler, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme araçları, emniyet ve jandarmamıza bağlı TOMA'larla müdahale ediliyor. Yandaki binaya da sıçradı. Oradaki ve buradaki yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Her iki blokta da hiçbir vatandaşımız olmadığını çalışanlar, sorumlular bize tekrar teyit ettiler. Her ihtimale karşı bütün binalar tahliye edildi; dumandan etkilenme olabilir diye. Bize bildirilen olumsuz bir durum yok. İçerideki 3 vatandaşımız sadece dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye gönderildi, binada çalışan 3 inşaat işçimiz. Halen yanar malzemeler var. Onları da kaldırıyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre saat 19.00 itibarıyla yangın söndürüldü. 2 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Tüm katlarda arama çalışmaları devam ediyor. İnşaata normalde günlük 200 kişilik bir ekip var ama yangın sırasında bulunan 4 kişi indirildi. Burası bir otel değil, bir inşaat. Burada kalan da yok çalışan da yok. Yangın da çalışma esnasında çıkıyor" diye konuştu.