Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çalınan tarihi saatin yerine takılan ikizinde 'enerji' duraklaması

        ANTALYA'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nin yıllar önce çalınan ve yerine 3 milyon 600 bin lira harcanarak geçen yıl takılan saati, elektrik kesintileri nedeniyle zaman zaman durup, geri kalıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalınan tarihi saatin yerine takılan ikizinde 'enerji' duraklaması
        ABONE OL

        ANTALYA'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi’nin yıllar önce çalınan ve yerine 3 milyon 600 bin lira harcanarak geçen yıl takılan saati, elektrik kesintileri nedeniyle zaman zaman durup, geri kalıyor.

        Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda 2023 yılı Şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları, geçen yıl tamamlandı. Kuledeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yürütüldü. Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması, diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulundu. Ayrıca kuledeki kampana ve diğer parçalar da konservasyon için Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi. Plastik saatler sökülerek, çalınan saatin birebir aynısını bulmak için uzun süre araştırma yapıldı.

        Tarihi saatlerin tamirini yapan ender ustalardan İstanbul'da yaşayan Recep Gürgen ile temasa geçildi. Gürgen tarafından, 1900'lü yıllardaki orijinaline uygun, her saat başı ses çıkaracak şekilde bir koleksiyonerin hibe ettiği saatin tamir ve yapımı tamamlandı. Saat ve saatin iç mekanizması vinç ile saat kulesine yerleştirildi.

        3 MİLYON 600 BİN LİRA ÖDENEK HARCANDI

        3 senede tamamlanan proje için 3 milyon 600 bin TL'lik ödenek harcandı. Yerine yerleştirilmesinin üzerinden 1 yıla yakın süre geçen saatin, zaman zaman durduğu gözlendi. Durduğu için güncel zaman diliminden 1 saati bulan farklıların yaşandığı saat, her gün önünden geçen binlerce yerli ve yabancı tatilcinin de dikkatini çekiyor.

        Saatin kesintisiz güç kaynağına bağlı olmaması ve zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle durduğu öğrenildi. Enerjinin yeniden verilmesinin ardından görevlilerin saatin bulunduğu alana çıkarak, saati güncel zaman dilimine getirmesi gerektiği ancak bu işlemin de vakit alan bir operasyon olduğu ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?

        Benzer Haberler

        Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi al...
        Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi al...
        Antalya'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (...
        Antalya'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (...
        Antalya'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (...
        Antalya'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (...
        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurta...
        Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurta...
        GÜNCELLEME - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangına müdahale ediliy...
        GÜNCELLEME - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangına müdahale ediliy...