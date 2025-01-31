Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İl Kongresi'ne katılmak üzere uçakla Antalya'ya geldi. Helikopterle İbradı'ya geçen Erdoğan, cuma namazını burada kılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için uçakla saat 12.30 sıralarında Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Erdoğan, helikopterle İbradı ilçesine geçti. Cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kılacak olan Erdoğan'ın, partisinden İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i makamında, arkadaşı AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kemal Çiftçioğlu'nu da evinde ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mevcut İl Başkanı Ali Çetin'in tek aday olduğu kongrede konuşacak.