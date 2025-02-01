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        Lemurların kış rutini, güneşi selamlamak

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, kış rutini olarak güneşlenerek güne başlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:40
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        Lemurların kış rutini, güneşi selamlamak
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        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, kış rutini olarak güneşlenerek güne başlıyor. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi" dedi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, güneşli havayı sevmeleri ile göze çarpıyor. Park yetkilileri, bu durumun lemurların kış rutini olduğunu belirterek, parkta bulunan hayvanların güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmeyi sevdiklerini aktardı.

        'YOGA YAPAR GİBİ OTURUYORLAR'

        Lemurların sabah güneşini selamladığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Barınağımızda lemurlar sabahları güneşi çok seviyor. Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi. Onların çok tipik bir oturuşu var, karınlarını açıyorlar. Gebe lemurların güneşi daha çok sevdiklerini ve bu davranışı daha sık sergilediğini fark ettik. Karınlarındaki yavrular, güneşin faydalı ışınlarından yararlanıyor" dedi.

        'LEMURLAR GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İSTİYOR'

        Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar için iklimlendirme çalışmaları yapıldığını ifade eden Arsun, "Akşamları serin olduğunda hayvanlar kışlık, kaloriferli barınaklarına çekiliyor. Güneşli günlerdeyse lemurlar güneşten faydalanmak istiyor" diye konuştu.

        Parka gelen ziyaretçilerin, hayvanların güneşli havalarda doğal ve huzurlu davranışlarını ilgiyle karşıladıklarını aktaran Arsun, lemurların sabah güneşini selamlama ritüelinin dikkati çeken anlardan biri olduğunu paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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