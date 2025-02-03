Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ormanlarında milimetrelik tehlike; ağacı 15 günde kurutuyorlar

        ANTALYA'da yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla üreyip yayılan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ormanlarında milimetrelik tehlike; ağacı 15 günde kurutuyorlar
        ABONE OL

        ANTALYA'da yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla üreyip yayılan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı. Boyları 3-4 milimetre olan böcekler, tepe noktasından girdikleri ağacı 15 gün içinde tamamen kurutuyor. Kuruyan 5 bin ağacın 20 bine ulaşmasından endişe ediliyor.

        Küresel iklim değişikliği ve kuraklık mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirdiği gibi yağış miktarı da büyük ölçüde düştü. Yağışın azalmasıyla azalan su seviyesi büyük sorun oluştururken, yeni sorunları da beraberinde getiriyor. 1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı olan Antalya'da sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle bugünlerde kızılçamlarda kuruma hızla yayılıyor. Boyları 3-4 milimetre olan Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), büyük orman bahçıvanı (tomicus piniperda) ve ince dal kabuk böceği başta olmak üzere zararlı böcek türleri ağaçların tepe noktalarından girerek kabuk boyunca ilerleyip köklerine kadar ulaşıyor. Böcekler susuz kaldıkları için dirençleri düşen ağaçları 15 günde tamamen kurutuyor.

        Özellikle Antalya'nın batısındaki ormanlarda yoğun görülen kuruma için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uzmanlar yerinde inceleme yapıp, rapor hazırladı. Mücadele için ormanlarda çeşitli tuzaklar kurularak zararlı böcekler tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Tuzaklara rağmen yayılımı süren böcekler bugüne kadar tespit edilebilen 5 bin ağacı kuruttu. Sayının 20 binin üzerine çıkmasından endişe ediliyor.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ağaçların kurumasıyla ilgili tek bir neden olmadığını söyledi. Böceklerin yoğun ürediğinin tespit edildiğini, küresel ısınmaya bağlı yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle ağaçların direncinin düştüğünü ifade eden Kaymakam Solmaz, "Zararlı böcekler bu koşullarda daha fazla ürüyor. Mücadelesi zorlaştı. Kemer'de 200 tuzak kuruldu ama sadece buraya has bir sorun değil. Antalya bölgemiz genelinde bu sorun tespit edildi" dedi.

        Bazı ağaçların kurtarılamayacak duruma gelmesi nedeniyle kesmek zorunda kaldıklarını da belirten Kaymakam Solmaz, "Sağlam ağaçların kurtarılması için hasta ağaçların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Bölgenin doğasının korunması için hızla hareket ediyoruz. Bu işin daha fazla yayılmaması için ciddi çalışıyoruz. Yangında belli bir mesafede mücadele yapılabiliyor ama bu türden canlılara karşı genel kapsamlı çalışma yapılması lazım. Çalışma yapılan alanlarda hemen yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız da planlandı" diye konuştu.

        Kemer'de ormanlara bakıldığında gözle görülür şekilde kuruyan ağaçlar fark ediliyor. Kuruduğu için sararan ağaçların sayısının da hızla arttığı dikkati çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Antalya'da 150 yıllık tescilli bina yandı
        Antalya'da 150 yıllık tescilli bina yandı
        Ören yerlerinde Patara, müzelerde Antalya Müzesi en popüler
        Ören yerlerinde Patara, müzelerde Antalya Müzesi en popüler
        Cezaevinde hayatına son veren "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'...
        Cezaevinde hayatına son veren "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'...
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da yaşadığı evi ateşe verip ekiplere zorluk çıkartan kişi gözaltına...
        Antalya'da yaşadığı evi ateşe verip ekiplere zorluk çıkartan kişi gözaltına...
        Avusturya 2. Lig ekiplerinden St Pölten, Antalya'da kamp yapıyor
        Avusturya 2. Lig ekiplerinden St Pölten, Antalya'da kamp yapıyor