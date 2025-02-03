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        Antalya'daki cezaevinde intihar eden Yenidoğan Çetesi sanığının cenazesi alındı (2)

        AVUKATHAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:35
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        Antalya'daki cezaevinde intihar eden Yenidoğan Çetesi sanığının cenazesi alındı (2)
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        AVUKATHAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 1 Şubat 2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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