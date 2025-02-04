Tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri 1-2 aya tamamlanacak

ROMA İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij için yaptırdığı ve tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz fenerinin kemeri tamamlandı, kubbeye başlandı. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, "Kubbenin dökümü yapılmaya başlandı. Son düzlüğe girildi. Hava şartları iyi görünüyor ve eğer böyle giderse 1-2 ay sonra tamamlanmış olur" dedi.

Kaş ilçesinde milattan önce 1'inci yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Önceki kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı antik deniz feneri restorasyonunda sona yaklaşıldı. Prof. Dr. Işık'ın kazı başkanlığı görevini devrettiği Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş başkanlığında çalışmalar yürütülüyor. 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda fenerin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik titizlikle yürütülen çalışma dikkati çekiyor. Her bir taşın fenerde bulunduğu yer, bilgisayar çalışması sayesinde belirlendi. Fenerin kemer ve kubbesinde de çalışmalar tamamlanmak üzere. Bugüne kadar 1600 civarı taş yerine konuldu. Yaklaşık 1800 civarı taşın yerine yerleştirileceği Patara Deniz Feneri'nin, yeniden gemilere yol gösterecek şekilde ışık vermesi planlanıyor.

ESKİ BAŞKAN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Patara'daki kazılarda bugüne kadar emek veren Prof. Dr. Havva İskan Işık, sosyal medya hesabından deniz fenerinin son halini paylaştı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Deniz Feneri' şiiriyle yapılan paylaşımda, fenerin kemer kısmının tamamlandığı, kubbeye geçildiği görüldü. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş da "Kubbesinin dökümü yapılmaya başlandı. Son düzlüğe girildi. Hava şartları iyi görünüyor. Böyle giderse 1-2 ay sonra tamamlanmış olur. Bugüne kadar emeği geçen herkese ve destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.

7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE YIKILDI

Akdeniz'i Xanthos Nehri'ne bağlayan eski Patara limanının güneybatı ucunda yer alan deniz feneri, M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırıldı. Fener, 1481 yılında Rodos'ta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiyle yıkıldı. Kum tepeleri arasında kaybolan deniz feneri kalıntılarının, 20'nci yüzyılın sonunda Prof. Dr. Fahri Işık tarafından bu fenere ait olduğu tespit edildi.