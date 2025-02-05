Suç örgütü davasında 4 sanığa 'nitelikli yağma'dan ceza

ANTALYA'da 300 daireden oluşan sitede bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadıkları, sahiplerinin bilgileri dışında kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu 11 sanık yargılandıkları davada örgütlü suçtan beraat etti. Sanıklardan 4'üne 'nitelikli yağma' suçundan hapis cezası verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadıkları, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 Mart 2024'te operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, sitede bulunan 9 konutundan 5'ine şüphelilerden Onur Demirci tarafından el konulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili ilk duruşmada tutuklu 7 sanıktan 4'ü tahliye oldu.

SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Olayla ilgili 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mütalaayı açıklayan savcılık, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlarından 11 sanık hakkında beraat talep etti. Tutuklu 3 sanıktan Onur Demirci'ye 'yağma' ve 'tehdit', Mustafa Gündüz'e 'yağmaya teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından ceza istendi. Mütalaada, tutuklu sanık Taner Köse'nin ise tüm suçlamalardan beraati istendi. Son sözlerini söyleyen sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talep etti.

4 SANIK NİTELİKLİ YAĞMADAN CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, davaya konu olan olayda örgütlü bir suçun işlenmediğini kaydederek, tutuklu sanık Onur Demirci'ye birden fazla kişiye 'nitelikli yağma' suçundan 6 yıl hapis, tutuklu sanık Mustafa Gündüz'e 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 4 ay hapis, tutuksuz sanık Murat Candar'a 'nitelikli yağma' suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis ve tutuksuz sanık Mahir Balcı'ya 'nitelikli yağma' suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Tutuklu sanık Taner Köse ve diğer sanıklar ise tüm suçlardan beraat etti.