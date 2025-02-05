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        Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 9'u ağır, 28 yaralı (2)

        YARALILARDAN1'İ KURTARILAMADIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Selahattin Çokuçkun (74) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:24
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        Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 9'u ağır, 28 yaralı (2)
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        YARALILARDAN1'İ KURTARILAMADI

        Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Selahattin Çokuçkun (74) hayatını kaybetti. Tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Selahattin Çokuçkun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise Alanya ve Gazipaşa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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