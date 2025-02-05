Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 9'u ağır, 28 yaralı (2)
YARALILARDAN1'İ KURTARILAMADIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Selahattin Çokuçkun (74) hayatını kaybetti.
YARALILARDAN1'İ KURTARILAMADI
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada ağır yaralanan Selahattin Çokuçkun (74) hayatını kaybetti. Tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Selahattin Çokuçkun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise Alanya ve Gazipaşa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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