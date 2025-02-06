Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi

ANTALYA'da kaza yapan 2 araçtan biri savrulup, motosiklete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada şoka girip, soğuk nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya kadın itfaiye görevlisi önce montunu verdi, ardından da battaniye örttü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1107 Sokak ile Çamlık Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hande A.'nın kullandığı 07 VDS 70 plakalı otomobil ile Gülsüm K. idaresindeki otomobiller, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan Gülsüm K.'nin kullandığı otomobil, Hüseyin Sansarcı ve arkasında oturan arkadaşı Timur Biçer'in bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada, Hande A., Gülsüm K. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yerde yağlanma ve sıkışma ihtimaline karşı olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir kadın görevli, şoka giren ve soğuk hava nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya montunu verdi. İtfaiye eri daha sonra Sansarcı için araca giderek battaniye getirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ÜŞÜYÜNCE MONT VE BATTANİYE VERDİLER'

Kazayı anlatan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı, "Durumum çok iyi, kazayı görünce de durdum. 2 araç kaza yapınca beyaz olan üstüme geldi. Soğuktan dolayı da üşüyünce itfaiye eri önce montunu verdi, daha sonra da aracından battaniye getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Galiba bacağımda bir sorun var. Onun dışında bir şeyim yok" dedi.