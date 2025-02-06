Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi

        ANTALYA'da kaza yapan 2 araçtan biri savrulup, motosiklete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi
        ABONE OL

        ANTALYA'da kaza yapan 2 araçtan biri savrulup, motosiklete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada şoka girip, soğuk nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya kadın itfaiye görevlisi önce montunu verdi, ardından da battaniye örttü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1107 Sokak ile Çamlık Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hande A.'nın kullandığı 07 VDS 70 plakalı otomobil ile Gülsüm K. idaresindeki otomobiller, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan Gülsüm K.'nin kullandığı otomobil, Hüseyin Sansarcı ve arkasında oturan arkadaşı Timur Biçer'in bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada, Hande A., Gülsüm K. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yerde yağlanma ve sıkışma ihtimaline karşı olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir kadın görevli, şoka giren ve soğuk hava nedeniyle üşüyen motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı'ya montunu verdi. İtfaiye eri daha sonra Sansarcı için araca giderek battaniye getirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

        'ÜŞÜYÜNCE MONT VE BATTANİYE VERDİLER'

        Kazayı anlatan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sansarcı, "Durumum çok iyi, kazayı görünce de durdum. 2 araç kaza yapınca beyaz olan üstüme geldi. Soğuktan dolayı da üşüyünce itfaiye eri önce montunu verdi, daha sonra da aracından battaniye getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Galiba bacağımda bir sorun var. Onun dışında bir şeyim yok" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi
        Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi
        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor
        Türk firması 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet satıyor
        Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı
        Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı
        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Antalya'da coğrafi işaret tescilli "Karyağdı Armudu'nun tanıtım toplantısı...
        Antalya'da coğrafi işaret tescilli "Karyağdı Armudu'nun tanıtım toplantısı...
        ASKON Şube Başkanı Kacar, Antalya'nın ihracatını değerlendirdi
        ASKON Şube Başkanı Kacar, Antalya'nın ihracatını değerlendirdi