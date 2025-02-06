Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

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