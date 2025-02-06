Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da orman yangını (2)

        RÜZGARINHIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTIAntalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangını (2)
        ABONE OL

        RÜZGARINHIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ve Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da katıldı. Antalya- Kemer kara yolu üzerine konuşlanan TOMA'lar alevlere su sıktı. Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, kepçelerin ulaşım yolunu açmasının ardından müdahale hızlandı. Rüzgarın saatteki hızının yangın mahallinde, 80 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Serik'te park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Serik'te park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi
        Kadın itfaiyeci, şoka girip üşüyen kazazedeye montunu verdi