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        Antalya'da orman yangını (3)

        KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:05
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        Antalya'da orman yangını (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 2 ekskavatör, dozer ve 115 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı, 5 arazöz ve 24 personel, Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da katıldığı çalışmaların ardından saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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