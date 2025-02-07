Kalp nakliyle sağlığına kavuştu: En büyük hayalim kızımla uyumaktı

ANTALYA'da yaşayan Hakan Kaya'ya (44), 2021 yılında kalp yetmezliği teşhisi konularak, yapay kalp takıldı. 2 yılı aşkın süredir yapay kalple yaşayan Kaya'ya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde (AÜ) yapılan başarılı operasyonla ailesinin organlarını bağışladığı bir hastanın kalbi nakledildi. Sağlığına kavuşan Kaya, "En büyük hayalim kızımla birlikte uyuyup vakit geçirmekti. Artık denize de girebileceğiz" dedi. Babası iyileştiği için mutlu olduğunu belirten Elisa (12) da "Babamla birlikte bol bol vakit geçirip gezeceğiz. Birlikte uyuyacağız" diye konuştu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü personeli Hakan Kaya'ya 2021'de kalp yetmezliği teşhisi konulmasının ardından yapay kalp takıldı. 2 yılı aşkın süredir yapay kalple yaşamını sürdüren Kaya tedavisi kapsamında 25 Ekim 2024'te AÜ Hastanesi'ne yatırılarak, kalp nakli yapılması kararlaştırıldı. Konya'da ateşli silah yaralanması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Geçen ay, AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Hakan Kaya'ya kalp nakli yapıldı.

7 YIL KALP RAHATSIZLIĞI İLE MÜCADELE ETTİ

Nakil sonrası sağlık durumu iyiye giden Hakan Kaya, tedavisi boyunca 12 yaşındaki kızı Elisa ile birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Hakan Kaya, "Kızımla ikimiz yaşıyoruz. Hayatım boyunca kızım için mücadele ettim. 2018 yılından bu yana kalp rahatsızlığım var. 2021'de kalp yetmezliği teşhisi kondu. 2 yılı aşkın yapay kalp ile yaşamımı sürdürdüm. 25 Ekim 2024'ten bu yana da hastanede tedavi görüyordum. Konya'dan nakil çıktığı haberini aldık. Kalp Antalya'ya sağ salim getirildi ve ameliyatım gerçekleşti. Şu anda sağlık durumum çok iyi. Takılan kalp 7 yaş küçük birisine aitmiş. Allah rahmet eylesin" dedi.

'KIZIMLA YENİ HAYATIMIZI YAŞAYACAĞIZ'

Sağlıklı şekilde yeni hayatına başladığını söyleyen Kaya, "Hayatımda her şey yoluna girdi. Artık yeni bir hayat kuracağım kendime ve kızıma. Evime kadar her şeyimi değiştirmeyi düşünüyorum. En büyük hayalim kızımla birlikte uyuyup vakit geçirmekti. Artık denize ve havuza da girebileceğiz. Aslında aklımızda yoktu ama kaplıcalara gitmek istiyoruz. Kısaca kızımla artık yeni hayatımızı yaşayacağız. Kızım da hak etti. Aslında 3’üncü hayatıma başlıyorum. Ömer hocam sağ olsun yapay kalple birlikte bana 2 kez hayat verdi. Benim için değeri paha biçilemez. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.