Anne ve baba, böbrekleri ile çocuklarına yeniden can verdi

NEVŞEHİR'de Songül (50) ve Fahri Efe (51) çifti, böbrek yetmezliği yaşayan çocukları Ayşe (29) ve Fatih'e (27) böbreklerini vererek yeniden can oldu. Evlatlarının diyaliz sırasında yaşadıkları zor anlara şahit olan anne Songül Efe, oğlu Fatih'e 2012'de; baba Fahri Efe ise kızı Ayşe'ye Antalya'da 3 gün önce böbreğini verdi. Sağlıklarına kavuşan baba-kıza, daha önce aynı hastanede nakil olan anne ve oğlu refakatçilik etti.

Nevşehir'de yaşayan Songül ve Fahri Efe çiftinin Ayşe ve Fatih isimlerini verdikleri 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin oğulları Fatih'e, 2012 yılında 14 yaşına geldiğinde böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Efe çifti, çocuklarının hastalığına yaşadıkları şehirde çözüm aradı ancak bulamadı. Yakınlarının tavsiyesi ile aile, böbrek nakli için Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Bu sırada Songül Efe, oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Hastanede yapılan testler sonucunda böbreğinin uyumlu olduğunu öğrenen Efe, yapılan nakille oğluna ikinci defa hayat verdi. Naklin ardından kısa sürede sağlıklarına kavuşan anne ve oğul taburcu edildi. 2 sene sonra, bu kez 18 yaşındaki abla Ayşe Efe'ye böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

BABAANNESİNDEN BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Organ nakli konusunda tecrübeli olan aile, yeniden Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Ayşe Efe'ye babaannesi Gülser Efe böbrek vericisi olmak istedi. Testlerde uyum sağlanınca genç kız, babaannesinden aldığı böbrek ile yaşama tutundu. Ancak nakil sonrasında evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Ayşe Efe'nin babaannesinden aldığı böbreği, aradan 10 sene geçtikten sonra tekrar iflas etti.

BABASI CAN OLDU

1 sene boyunca diyalize giren Ayşe Efe'ye bu sefer de babası Fahri Efe böbreğini vermek istedi. Kontrollerde babasıyla böbreği uyumlu olan Ayşe, bu sefer de babasının böbreğiyle yaşama tutundu. 4 Şubat'ta gerçekleştirilen nakil sonrasında baba ile kızı, kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Hastanede annesinden böbrek alan Fatih, ablasına böbrek veren babasına; oğluna böbrek veren anne de kızına refakatçilik yapıyor.

'DİYALİZE GİREN 30 BİN HASTA VAR'

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, baba ve kızın 3 günde böbrek değerlerinin normale döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Nakil yaptığımız Ayşe'de genetik bir problem dediğimiz sendrom vardı. Aynı problem erkek kardeşi Fatih'te de meydana gelmiş ve 2012 yılında annesinden böbrek nakli gerçek gerçekleştirilmiş. Ayşe'ye 2014 yılında böbrek nakli yapılmış ancak son 1 yılda artık yeniden böbrek yetmezliğine girdiği için 1 yıldır yeniden diyaliz tedavisine başlamıştı. Diyalizde uzun süre hayat düzgün devam etmiyor maalesef. Ancak bu kez de babaları verici oldu. 3 gün önce de böbrek naklini gerçekleştirdik. Organ bağışı günümüzde çok önemli. Diyalize giren kayıtlı 30 bin hasta var" dedi.

'HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM'

Kızıyla bir araya gelince duygu dolu anlar yaşayan Fahri Efe, "2012'de kızım nakil olmuştu. Ancak annemden aldığı böbrek 12 yıl sonra iflas etti. Ben de bu kez ona kendi böbreğimi verdim ve çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Sonrasında oğlumda da organ yetmezliği sorunu ortaya çıktı. Oğluma da annesi böbreğini verdi. Böbrek naklinden kimse korkmasın, herkes verebilir. Yabancı birisi, tanımadığı yabancı birisine böbreğini vermez ama aile veriyor. Hiç tereddüt etmedim" diye konuştu.

'BABAMA MİNNETTARIM'

Diyalizin kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Ayşe Efe, "12 sene sonra böbreğim iflas etti. Önce kadavradan nakil için başvurmuştum ama çıkmadı. Bu sefer babam böbreğini verdi. Babama çok minnettarım. 1 sene boyunca diyalizde çok zorlandım gerçekten. Haftada 3 kez diyalize gidiyordum ve 4 saat sürüyordu. Bu süreçte her şey kısıtlıydı. Suyu bile doğru düzgün içemiyordum. Suya hasret kalmıştım. Şu an babamın sayesinde her şeyi doyasıya yiyip içebiliyorum. Sağlığıma yeniden kavuştum. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor" dedi.

'DİYALİZ ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ'

Diyaliz sürecinin çok zor olduğunu söyleyen Fatih Efe de "2012’de kısa süreli diyalize girdim. Diyaliz çok zor bir süreçti. Dışarı çıkamıyor, okula gidemiyordum. O zamanlar böbrek naklini tam bilmiyorduk. Böbrek nakli olan birinin yanına gittik ve o anlattı. Annem de bana böbreğini vermek istedi. Bu şekilde böbrek nakliyle tanıştık. Nakilden sonra normal bir insan gibi gezmeye, istediğimizi yiyip içmeye başladık. 15-16 senedir herhangi bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.