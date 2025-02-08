Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yangından pencere camını kırarak kurtuldu; ev küle döndü

        ANTALYA'daSerkan Kurtçu (28), yaşadığı evde çıkan yangından pencere camını kırıp, dışarı çıkarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangından pencere camını kırarak kurtuldu; ev küle döndü
        ABONE OL

        ANTALYA'daSerkan Kurtçu (28), yaşadığı evde çıkan yangından pencere camını kırıp, dışarı çıkarak kurtuldu. Yangını duyup gelen baba Fahri Kurtçu (64) da küle dönen evini görünce büyük üzüntü yaşadı.

        Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6343 Sokak'taki hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri Kurtçu ile oğlu Serkan Kurtçu'nun yaşadığı gecekonduda, saat 13.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden Serkan Kurtçu, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevleri söndüremeyen Serkan Kurtçu, pencere camını kırıp dışarı çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BAŞINI DUVARA YASLADI

        İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, Fahri Kurtçu, evinin yanışını büyük üzüntü ile izledi. Gecekonduyu saran yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Zaman zaman ekiplere yardımcı olmak isteyen baba Kurtçu, evin yanmış odalarına baktıktan sonra başını duvara yasladı. Alevlerden canını zor kurtaran Serkan Kurtçu da babası gibi büyük üzüntü yaşadı. Dumandan etkilenen baba ve oğluna sağlık ekibi ambulansta ilk yardımda bulundu.

        'ALEVLER YÜZÜME VURUNCA DIŞARIYA ÇIKAMADIM'

        Yangında pencere camını kırarak dışarıya çıktığını anlatan Serkan Kurtçu, "Terastan dumanlar çıktı. Kapıya doğru koştum ancak alevler yüzüme vurmaya başladı, çıkamadım. Pencereyi kırdım, dışarıya çıktım. Babamla evde yaşıyorduk ama o dışarıya çıkmıştı. Benden başka kimse evde yoktu. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum. Ev diye bir şey kalmadı" dedi.

        'ODUN KIRIYORDUM, BİR ANDA KARA DUMANLARI GÖRDÜM'

        Yangını gören Kurtçu'nun komşusu, "Dışarıda odun kırıyordum. Bir baktım kara duman geliyor. Koştum, ev alevler içerisinde. İçeride biri varmış ama o da ben komşudan hortum almaya gidene kadar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Baba ile oğlu beraber yaşıyordu" diye konuştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        Türkiye Open 2025 Antalya'da başladı
        Türkiye Open 2025 Antalya'da başladı
        Antalya'da eğlence mekanındaki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Antalya'da eğlence mekanındaki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da anne-baba, 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışladı
        Antalya'da anne-baba, 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışladı
        Anne ve baba, böbrekleri ile çocuklarına yeniden can verdi
        Anne ve baba, böbrekleri ile çocuklarına yeniden can verdi