TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze, kıyamete kadar Gazzelilerin olacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını eleştirerek, “Gazze kıyamete kadar Gazzelilerin olacaktır. 'Burayı bize verirseniz sayfiye yaparız' manasına gelen laflar söylüyorlar. Filistin toprakları Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir. Filistin halkının vatandır" dedi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 19’uncu Türkiye Buluşması Programı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada demokrasiye ve adalete vurgu yaptı. Adaletin olmadığı yerde demokrasinin olmayacağını belirten Kurtulmuş, “Adalet mülkün temelidir. Adalet dünyadaki nizamında ayakta kalmasını sağlayacak ana direktir. Büyük bir çadırın ortasındaki direk gibi. Dünyanın en güzel çadırını da yapsanız ortadaki direk sağlam değilse yani adalet yoksa o çadırın ayakta durması imkansızdır" dedi.

'KÜRESEL SİSTEMİN EN BÜYÜK SORUNU ADALETSİZLİKTİR'

Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin küresel ölçekte adaleti sağlamak olduğunu belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Küresel sisteminde en önemli sorunu adaletsizliktir. Adaletin gerçek anlamda tahakkuk etmemesidir. En önemli meselelerimizden birisi küresel ölçekte adaleti sağlamaktır. Kendi çevremizde ülkemizde adaleti en güçlü şekilde tesis etmenin birinci vazifemiz olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

İsim vermeden İsrail'i eleştiren Kurtulmuş, “Bugün dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturan azınlık bir kitle dünyanın toplam servetinin yüzde 50'sinden fazlasına hakimdir. Böyle bir adalet olmaz. Küresel ölçekte bu adaletsizlik devam ettiği sürece gücü elinde bulunduranların güçsüzleri ezdiği sürece ne yaparsanız yapın küresel adaleti sağlayamazsınız. Türklerin güzel bir sözü var 'kendine Müslüman'. Bizim milletimiz sadece kendine Müslüman değildir. İyiliği adaleti tüm dünya insanlığı için ister" diye konuştu.