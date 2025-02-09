Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek (39), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek (39), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya kara yolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.
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