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        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek (39), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:45
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        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek (39), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya kara yolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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