Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-2

STAT:Gain Park Stadyumu

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

ALANYASPOR: Yusuf Karagöz, Lima, Fidan Aliti, Efecan Karaca, Hwang (Nicolas Janvier), Fatih Aksoy (Makouta), Richard Coelho, Loide Augusto, Jure Balkovec (Sergio Cordova), Yusuf Özdemir, Florent Hadergjonaj

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Sofyan Amrabat), Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Filip Kostic, Levent Mercan, Milan Skriniar, Sebastian Szymanzski (İrfan Can Kahveci), Oğuz Aydın (Osayi Samuel , Anderson Talisca (İsmail Yüksek),(Mert Hakan Yandaş)

SARI KARTLAR: Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova, Richard Coelho (Corendon Alanyaspor) Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanzski (Fenerbahçe)

GOLLER: Dk. 22 Sebastian Szymanzski, Dk. 42 Anderson Talisca (Fenerbahçe)

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.

Karşılaşma Alanyaspor'un vuruşuyla başladı.

7'nci dakikada sağ kanattan gerçekleşen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Yusuf'un kucağında kaldı.

9'uncu dakikada sakatlanıp, topsuz alanda kendisini yere bırakan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna Sofyan Amrabat dahil oldu.

22'nci dakikada Tadic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca, kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yusuf'tan seken topla buluşan Oğuz Aydın'ın pasına Szymanski'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

32'nci dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Aliti topa dokunamayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırarak tehlikenin önüne geçti.

42'nci dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kostic önünde bulduğu boşluğu iyi değerlendirdi. Son çizgiye kadar inen Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Talisca savunmanın üstünden kafasıyla vurarak topu ağlarla buluşturdu. Bu vuruşla Fenerbahçe durumu 2-0'a getirdi. Korner direği önünde gol sevincini yaşayan Talisca, boynuna tribünlerden atılan su şişesi isabet etmesi nedeniyle yere yığıldı.

İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Jo Hwang'ın yaptığı ortada top ceza sahası içerisindeki Yusuf'un da önünden geçerek taca çıktı.