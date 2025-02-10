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        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Cuma Şimşek (39) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:30
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        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Cuma Şimşek (39) için tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki törende Cuma Şimşek'in kızı ve ablası güçlükle ayakta durabildi.

        Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

        Cuma Şimşek'in, önceki akşam yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı belirlendi.

        Kazanın ardından morga kaldırılan Şimşek'in cansız bedeni işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cuma Şimşek için Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda tören düzenlendi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, müdür yardımcıları, şube müdürleri, çalışma arkadaşları, Şimşek'in kızı Rabia (14), ablası Ülger, eniştesi ve yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cuma Şimşek'in öz geçmişi okundu. Şimşek için dua edildikten sonra ise uğurlama yapıldı.

        KIZI AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ, ABLASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Törende ayakta durmakta zorluk çeken Şimşek'in kızı Rabia'yı, babasının mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Cuma Şimşek'in ablası Ülger ise gözyaşlarını tutamadı. Fenalaşan ablaya, hazır bulunan sağlık ekibi müdahalede bulundu. Cuma Şimşek'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. Törenin sonunda mesai arkadaşları Cuma Şimşek'in cenazesini omuzlarken, havaalanına kadar da eşlik etti.

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