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        Çavuşoğlu'ndan yeni Trump dönemi değerlendirmesi: Çin- ABD rekabeti göreceğiz

        ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın ABD'de ikinci başkanlık dönemine ilişkin, "Uluslararası düzenin daha da sarsılacağını sadece biz değil tüm kafa yoranlar söylüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:45
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        Çavuşoğlu'ndan yeni Trump dönemi değerlendirmesi: Çin- ABD rekabeti göreceğiz
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        ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın ABD'de ikinci başkanlık dönemine ilişkin, "Uluslararası düzenin daha da sarsılacağını sadece biz değil tüm kafa yoranlar söylüyor. Önümüzdeki süreçte Rusya ve ABD rekabetine ilaveten Çin ve ABD rekabeti de görülecek. Ukrayna'da bir ateşkes olursa Rusya ile ABD arasındaki rekabetten daha fazla bir Çin- ABD rekabeti göreceğiz. Bu rekabet hepimizi, Türkiye ve bölge ülkelerini etkileyecek" dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri' konulu konferans ve TÜGVA İhtisas Akademi Antalya Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Konferansa eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, akademisyenler, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Koordinatörü Burak Sarman ve öğrencilerin katıldı. Çavuşoğlu, konferansta Türk dış politikası ve dünya siyasetine ilişkin konuştu. Mevlüt Çavuşoğlu, yapay zekanın da artık dünya siyasetinde kullanıldığını ve teknolojinin hayatın her alanında olduğunu söyledi. Batının çifte standarda devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna- Rusya savaşında Ukrayna'nın yanında durarak doğruyu yaptığını ancak Gazze- İsrail konusunda zalimin yanında durduğunu söyledi.

        Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de ikinci defa başkan seçilen Donald Trump ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İkinci dönemde uluslararası düzenin sarsılacağının beklendiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Trump ikinci defa iş başına geldi. Uluslararası düzenin daha da sarsılacağını sadece biz değil, tüm kafa yoranlar söylüyor. Önümüzdeki süreçte Rusya ve ABD rekabetine ilaveten Çin ve ABD rekabeti de görülecek. Ukrayna'da bir ateşkes olursa Rusya ile ABD arasındaki rekabetten daha fazla bir Çin- ABD rekabeti göreceğiz. Bu rekabet hepimizi etkileyecek, Türkiye ve bölge ülkelerini etkileyecek. Çin ile ciddi bir ticaret yapan Avrupa Birliği'ni etkileyecek. ABD ekonomisini ve komşularını da etkileyecek ama sadece bu anlamda değil, uluslararası kuruluşları da etkileyecek. Bizim de üyesi olduğumuz NATO'yu da etkileyecek. NATO için kimler tehdittir? Rusya ve terör. NATO belgelerinde var. Çin ise 'sınama' olarak geçiyor. ABD'ye göre Çin bir sınama değil, tehdittir. ABD 'Parayı hep ben veriyorum. Bunları ben yapıyorsam Çin'i de tehdit olarak kabul etmek zorundayım' diyecek. NATO politikalarını da etkileyecek bu durum. ABD önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izleyecek? Herkes yakından takip ediyor. Eskiden umut vardı ama şimdi daha çok tedirginlik var. Trump'ı ABD'yi merkeze koyan, çıkarlarını maksimize etmek için ekonomik, ticari ve askeri yöntemleri de kullanacak bir yönetim olarak görüyoruz. Küreselleşme karşıtı bir tutum içinde"

        Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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