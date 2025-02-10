12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ortaklığı ile Antalya’da düzenlenen 12’nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nın açılış seremonisi, Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

12’nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı ile Antalya’da düzenlenecek. Turnuvanın açılış töreni Antalya Spor Salonu’nda yapıldı. Seremoniye; Antalya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Tekvando Konseyi Üyesi Inseon Kim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve vatandaşlar katılım gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, tekvandonun Türkiye’nin çok sayıda madalya kazandığı önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tekvando sporunun, gençlerin kendilerini ifade etmeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Vali Şahin, “İnanıyorum ki bu sporda daha nice madalyalar kazanacağız. Bunun için gerekli her türlü altyapıya sahibiz ve hazırız. Bugün gerçekleştirilen bu turnuva da bu zincirin bir halkası. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2025 yılında da çok sayıda spor müsabakasını ve turnuvayı Antalyalılarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

BAHRİ TANRIKULU: ANTALYA’DA TAEKWONDO ŞÖLENİ YAŞANIYOR

Turnuvanın sadece Türkiye değil, dünya tekvandosu için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “Antalya’da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor. Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, çok duygusal anlar yaşandı. Özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Dün kadın yıldız sporcularımız yarıştı, bugün ise yıldız erkeklerle maçlar devam ediyor” dedi.

Turnuvanın önceki yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını hatırlatan Başkan Tanrıkulu, bu yıl organizasyonun G2 kategorisine yükseldiğini dile getirdi. Tanrıkulu, bu yükselme sayesinde sporcuların dünya sıralamasına daha fazla puan kazandıran bir turnuvada mücadele edeceğine işaret ederek, "Yaklaşık 2-3 ay önce yaptığımız girişimlerle turnuvamızı G2 kategorisine yükselttik. Artık dünya sıralamasında 20 puan veren önemli bir organizasyon haline geldi. Bu da dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım göstermesine vesile oldu” ifadelerini kullandı.