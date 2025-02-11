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        Küfür cinayetinin sanığına 19 yıl hapis

        ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:50
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        Küfür cinayetinin sanığına 19 yıl hapis
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        ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.'yi yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Teker (31) hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

        Olay, 11 Eylül 2024'te Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk, H.D., S.T. ve Hamit K., Masa Dağı mevkisinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmada Deniz Teker, Hamit K.'yi kolundan, Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı. Abdullah Çabuk ve Hamit K., S.T. ile birlikte kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Abdullah Çabuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Deniz Teker'in Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada mütalaayı açıklayan savcı, tutuklu sanık Teker hakkında Abdullah Çabuk yönünden 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası, Hamit K. yönünden ise 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

        ‘KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM’

        Suçlamaları kabul etmeyen sanık Deniz Teker, "Kavgacı bir insan değilim. Bana karşı edilen küfürler vardı. Karşılık vermedim. Yumruk atmaya çalışmadım. Hamit K. sarhoş olduğu için bıçakla saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım" dedi.

        Mahkeme heyeti sanık Deniz Teker hakkında Abdullah Çabuk'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, Teker’in cezasını haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin etkisi ile suçu gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanık Deniz Teker'e, Hamit K. yönünden ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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