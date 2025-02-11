Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulüp'te 30'uncusu düzenlenen turnuvaya 20 ülkeden 120 amatör ve profesyonel golfçü katıldı. Toplam 50 bin avro ödüllü turnuva 4 gün sürdü. Turnuvada İskoçya'dan Craig Lee şampiyonluğun ve 5 bin avro ödülün sahibi oldu. İkinciliği Almanya'dan Max Kramer, üçüncülüğü de İngiltere'den Robert Rock elde etti.
Turnuvanın sonunda dereceye giren golfçülere düzenlenen törende ödüllerini Golf Mad Direktörü Bekir Kara verdi.
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