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        Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:05
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        Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulüp'te 30'uncusu düzenlenen turnuvaya 20 ülkeden 120 amatör ve profesyonel golfçü katıldı. Toplam 50 bin avro ödüllü turnuva 4 gün sürdü. Turnuvada İskoçya'dan Craig Lee şampiyonluğun ve 5 bin avro ödülün sahibi oldu. İkinciliği Almanya'dan Max Kramer, üçüncülüğü de İngiltere'den Robert Rock elde etti.

        Turnuvanın sonunda dereceye giren golfçülere düzenlenen törende ödüllerini Golf Mad Direktörü Bekir Kara verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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