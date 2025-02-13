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        Turizmde yeni ocak rekoru

        TURİZMDE2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, 2025 yılının ocak ayı, yüzde 1'e yakın artışla 'tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşılan ocak ayı' olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:45
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        Turizmde yeni ocak rekoru
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        TURİZMDE2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, 2025 yılının ocak ayı, yüzde 1'e yakın artışla 'tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşılan ocak ayı' olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre turist sayısı 1915 artışla 231 bin 14'e ulaştı.

        Dünyanın en önemli turizm kentlerinden Antalya, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam 17 milyon 278 bin 103 turist sayısı ile tüm zamanların rekoruna ulaştı. 2024 yılında 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile Rusya'nın ilk sırada, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya'nın ikinci, 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile İngiltere'nin üçüncü olduğu Antalya'da, 1 milyonu aşan ziyaretçi ile Polonya ve gurbetçiler ilk beş içerisinde yer aldı.

        YENİ OCAK REKORU

        Hem kuzey hem güneydeki savaşlar, ekonomik sorunlar gibi birçok olumsuzlukla yeni yıla giren Antalya, tüm bu olumsuzluklara rağmen 2025'e rekorla başladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına 2025 yılının ocak ayında gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,84 oranlık artışla 231 bin 14 oldu. Geçen yılki turist sayısına göre 1915 kişinin daha fazla geldiği 2025 yılının ocak ayı, 'tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşılan ocak ayı' olarak kayıtlara geçti.

        RUSLAR VE ALMANLAR

        Ocak ayındaki turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında 43 bin 28 turist sayısı ve yüzde 25'lik milliyet payıyla Ruslar ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Almanya'dan 39 bin 64, üçüncü İngiltere'den 18 bin 227, dördüncü Polonya'dan 10 bin 19 turist geldi. En çok turist gelen diğer ülkeler Ukrayna, Kazakistan, Hollanda, Kırgızistan, Avusturya, Belçika, Fransa, İsveç olarak sıralandı.

        ŞUBATTA 300 BİNİ AŞTI

        İngiltere, Hollanda başta olmak üzere birçok uluslararası fuara katılan, özellikle mart ayında düzenlenecek ITB Berlin Fuarı'na hazırlanan turizmciler, yaz dönemi rezervasyonlarının geçen yıla göre iyi gittiğini açıkladı. Diğer yandan şubat ayına da geçen yılın aynı dönemine göre küçük artılarla başlayan sektör, 8 Şubat itibarıyla toplam turist sayısında 302 bini aştı. Artış oranı yüzde 2 olarak kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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