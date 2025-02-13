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        Hayranları, Ferdi Tayfur için mevlit okuttu

        ANTALYA'da sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde bir grup hayranı tarafından mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:50
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        Hayranları, Ferdi Tayfur için mevlit okuttu
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        ANTALYA'da sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde bir grup hayranı tarafından mevlit okutuldu.

        Antalya'da Ferdi Tayfur hayranı bir grup, sanatçının ölümünün 40'ıncı günü dolayısıyla Muratpaşa Camii'nde mevlit okuttu. Akşam namazının ardından cami önünde merhum sanatçı adına yemek dağıtımı yapıldı, dualar edildi. Mevlit programını organize eden Koray Uygun, "Bugün Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından 40 gün geçti. Bugün onun anısına mevlit okutmak için bir araya geldik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da merhum sanatçı için dualar edeceğiz. Ailesiyle de iletişime geçtik, izin verdiler. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Cami önünde Ferdi Tayfur hayranları kalabalık oluşturdu. Elimizden geldiğince herkese yemek dağıttık. Sevenlerine ve bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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