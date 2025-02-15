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        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (3)

        ADIANTALYA'DA YAŞATILACAKAntalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:40
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        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (3)
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        ADIANTALYA'DA YAŞATILACAK

        Antalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Kızları Venda Altuntaş ve Berivan Taner taziyeleri kabul ederken, törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, yakınları ve sevenleri katıldı. Kahtalı’nın tabutuna kırmızı karanfiller bırakılıp dualar edildi. Cenaze namazı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kılınacak olan Mustafa Kahtalı için burada helallik alınıp dualar edildi. Tabutu sevenleri omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Kahtalı’nın cenazesi, Adıyaman’a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı’na götürüldü.

        Kızı Venda Altuntaş güçlükle konuştu. Babası Kahtalı’yı dualarla anacağını ve Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu, gönül dostu olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kahtalı’nın sanatıyla insanları birbirine yaklaştıran kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Bütün Anadolu insanının ruhunu temsil eden harika birisiydi. Anısı sanatıyla ve dostluklarıyla yaşayacak" diye konuştu.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kahtalı’nın değerli bir sanatçı olduğunu söyledi ve "Gerçek bir vatan sevdalısıydı. İsmini Antalya’da yaşatacağız" dedi.

        TV programcısı Serhan Asker, Kahtalı ile sık sık görüştüğünü ve ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

        ‘AİLEDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜNTÜLÜYÜZ’

        Sık sık tatil için geldiği otel çalışanları da törende yer aldı. Otelde Kahtalı ile yakından ilgilendiğini dile getiren Hasibe Ortak (33), "Sık sık kış çayı içerdi. Bizi 1 saat görmeyince hemen nerede olduğumuzu sorardı. Çok kıymetliydi bizim için. En son 15 gün önce görebilmiştim. Aileden birini kaybetmiş gibi üzüntü içerisindeyiz" dedi.

        Kahtalı’nın seveni Ahmet Taşkın, tabutu başında çerçeveletilmiş fotoğrafıyla uzun süre bekledi. Ölüm haberini sabah erken saatlerde aldığını belirten Taşkın, "Ailecek çok severdik. Öldüğünü duyunca kahvaltıyı bırakıp geldim. Çok hayranıydım" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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