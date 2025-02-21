Engelli Burak, çıkan yangında hayatını kaybetti

Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi’ndeki 2 katlı evin deposunda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, binanın birinci katına sıçradı. Yangını fark eden aile ve mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, birinci katta oturan zihinsel engelli Burak Uyan dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Burak Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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