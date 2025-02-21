Engelli Burak, çıkan yangında hayatını kaybetti
ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt kattaki depoda çıkan yangının sıçradığı evde oturan zihinsel engelli Burak Uyan (17), yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt kattaki depoda çıkan yangının sıçradığı evde oturan zihinsel engelli Burak Uyan (17), yaşamını yitirdi.
Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi’ndeki 2 katlı evin deposunda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, binanın birinci katına sıçradı. Yangını fark eden aile ve mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, birinci katta oturan zihinsel engelli Burak Uyan dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Burak Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Burak Uyan'ın cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından Burak Uyan'ın cenazesi, Elmalı ilçesinde defnedilecek.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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