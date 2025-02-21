Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Engelli Burak, çıkan yangında hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt kattaki depoda çıkan yangının sıçradığı evde oturan zihinsel engelli Burak Uyan (17), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli Burak, çıkan yangında hayatını kaybetti
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt kattaki depoda çıkan yangının sıçradığı evde oturan zihinsel engelli Burak Uyan (17), yaşamını yitirdi.

        Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi’ndeki 2 katlı evin deposunda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, binanın birinci katına sıçradı. Yangını fark eden aile ve mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, birinci katta oturan zihinsel engelli Burak Uyan dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Burak Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Burak Uyan'ın cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından Burak Uyan'ın cenazesi, Elmalı ilçesinde defnedilecek.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı

        Benzer Haberler

        KBÜ ile Akdeniz Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliği protokolü imza...
        KBÜ ile Akdeniz Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliği protokolü imza...
        Obezite ameliyatı olmak için gittiği merkezde yaşam tarzını değiştirerek 30...
        Obezite ameliyatı olmak için gittiği merkezde yaşam tarzını değiştirerek 30...
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Turizmde en çok karşılaşılan şikayetler tur iptali ve vaatlerin yerine geti...
        Turizmde en çok karşılaşılan şikayetler tur iptali ve vaatlerin yerine geti...
        Fırtınada yelkeni yırtılan teknedeki 2 kişiyi, tanker personeli kurtardı
        Fırtınada yelkeni yırtılan teknedeki 2 kişiyi, tanker personeli kurtardı
        Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile sahasındaki ilk galibiyete odaklandı
        Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile sahasındaki ilk galibiyete odaklandı