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        Kruvaziyer turizmi yıla rekorla başladı

        KRUVAZİYERturizminde ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yıla göre yüzde 63,54 artışla 32 bin 686 oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:45
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        Kruvaziyer turizmi yıla rekorla başladı
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        KRUVAZİYERturizminde ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yıla göre yüzde 63,54 artışla 32 bin 686 oldu. Kruvaziyer turizminde yıla rekorla başlanan Türkiye'de, ilk defa ocak ayında gelen yolcu sayısı 30 bini aştı.

        Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 17 limana demirleyen 1195 gemiyle 1 milyon 889 bin 426 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkda 23 kruvaziyer geldi. Kruvaziyer turizminde ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,54 artışla 32 bin 686 oldu.

        KRUVAZİYER TURİZMİNDE İLK

        Ocak ayında Amasra'ya 3, İstanbul'a 8, İzmir'e 4, Kuşadası'na 1, Samsun'a 4, Trabzon'a 3 kruvaziyer yanaştı. Bu gemilerle Türkiye'ye 1827 yolcu geldi, Türkiye'den başka ülkeye 1796 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 29 bin 63 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2011-2025 yılları verisine göre; kruvaziyer turizminde Türkiye ilk defa ocak ayında 30 bin yolcu sayısını aştı. Kruvaziyer turizmine yıla 32 bin 686 yolcuyla rekorla başlanan Türkiye'de, 2024'ün ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, 2011'in aynı döneminde 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu geldi.

        YILLARA GÖRE OCAK AYI KRUVAZİYER YOLCUSU

        Türkiye'ye ocak ayında gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "2023'te 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu, 2022'de 4 kruvaziyerle 1433, 2015'te 11 kruvaziyerle 13 bin 243, 2014'te 5 kruvaziyerle 10 bin 876, 2013'te 7 kruvaziyerle 18 bin 221, 2012'de 1 kruvaziyerle 3 bin 159, 2011'de 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu. 2016 ila 2021 yılları arasında kruvaziyer gelmedi."

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