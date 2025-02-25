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        'Heimlich' manevrasıyla turistin hayatını kurtardı

        ANTALYA'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan İngiliz turist Rahma Ali'yi, garson Ramazan Esen 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:40
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        'Heimlich' manevrasıyla turistin hayatını kurtardı
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        ANTALYA'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan İngiliz turist Rahma Ali'yi, garson Ramazan Esen 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. Esen, ilk yardım eğitimi aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz Rahma Ali, önceki gün bir restoranda yediği yemek nefes borusuna kaçtı ve öksürmeye başladı. Durumu fark eden garson Ramazan Esen, Ali'nin sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalıştı. Turistin nefes alamadığını anlayan Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı.

        Olay anını anlatan Ramazan Esen, “Arkadaşım bir müşterinin öksürdüğünü söyledi. Yanına gittiğimde 'Bir problem mi var?' diye sordum. O sıra boğazını bana işaret etti. Önce sırtına vurdum ancak fayda etmedi. Sonra Heimlich manevrası uyguladım. Birkaç denemenin ardından kendine geldi. Daha sonra su ve kolonya verdik, kendisini rahatlatmaya çalıştık. Sonrasında kendisini otele bıraktık" dedi.

        İlk yardım eğitimi aldığını belirten Esen, “Bu eğitimleri iş yerinde ve daha önce askerde almıştım. Bu eğitimi aldığım için mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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