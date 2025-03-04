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        Motokurye ile baldızını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış, 2 müebbet

        ANTALYA'da farklı zamanlarda kendisine küfrettiğini öne sürdüğü motokurye Ali Diken (32) ile madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömen Zeynel Boyacı (34), biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:35
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        Motokurye ile baldızını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış, 2 müebbet
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        ANTALYA'da farklı zamanlarda kendisine küfrettiğini öne sürdüğü motokurye Ali Diken (32) ile madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömen Zeynel Boyacı (34), biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapse çarptırıldı. Boyacı'ya ayrıca 'Yağma' suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

        Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

        BOŞ ARAZİYE 2 CESET GÖMMÜŞ

        Zeynel Boyacı'nın alanda 1 kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

        MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        SANIĞA CEZA YAĞDI

        Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Boyacı ile eşi İ.B., SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, M.Ç.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ederken, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini tekrarladı. Mahkeme heyeti; Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e karşı 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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