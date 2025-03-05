Antalya'da orman yangını

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.