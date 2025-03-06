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        Okan Buruk'tan Antalya'daki taraftarlara 'Rahatız merak etmeyin'

        SÜPER Lig'in lideri Galatasaray, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:30
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        Okan Buruk'tan Antalya'daki taraftarlara 'Rahatız merak etmeyin'
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        SÜPER Lig’in lideri Galatasaray, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya’ya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, havaalanı çıkışında otobüsün önünde duran taraftarların fotoğraf çekim isteğini kırmadı. Taraftarların 'Rahat olun hocam' sözlerine Okan Buruk, 'Rahatız merak etmeyin' diye cevap verdi.

        Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından Antalya’da kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girdi. Galatasaray, saat 16.00’da İstanbul’dan özel uçakla Antalya’ya hareket etti. Saat 17.00 sıralarında şehre gelen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Antalya Havalimanı'nda Galatasaray’ı karşılamaya gelen taraftarlar alınmazken, basın mensupları da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verildi. Futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek Belek’te konaklayacakları otele geçti.

        TARAFTAR HAVAALANI DIŞINA GÖNDERİLDİ

        Galatasaray'ı karşılamak için Antalya Havalimanı VIP girişine gelen yaklaşık 50 taraftar polis ekipleri tarafından yasak olduğu gerekçesiyle dışarıya gönderildi. Bir süre polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan taraftarlar, ekiplerin kesin tutumu sonucunda havaalanı dışına giderek takımı beklemeye başladı.

        RAHATIZ MERAK ETMEYİN

        Havaalanı VIP girişinde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü durdurarak teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. 'Okan Buruk' tezahüratlarıyla karşılanan tecrübeli teknik adam, bazı taraftarların fotoğraf çekim isteğini de kırmadı. Bazı taraftarların 'Hocam rahat olun' söylemine Okan Buruk ise 'Rahatız merak etmeyin' diye yanıt verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi konaklayacağı otele doğru hareket etti.

        KAMP KADROSU

        Galatasaray’ın Antalya kamp kadrosunda; "Muslera, Eyüp Aydın, Sanchez, Sallai, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert, Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Torreira, Atakan Ordu, Abdulkerim Bardakcı, Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Lemina” yer aldı.

        JAKOBS YOK, MORATA KADRODA

        Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın Antalya kamp kafilesinde sakatlığı devam eden Ismail Jakobs yer almazken, sakatlığını atlatan İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata ise kafilede yer aldı.

        Galatasaray'ın Antalya'da ilk çalışmasını yarın akşam saat 17.00 sıralarında konaklayacağı otelin sahasında yapacağı öğrenildi. Alanyaspor, Galatasaray müsabakası ise pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Havalimanından detay

        - Polislerin bariyer koymasından detay

        - Galatasaray kafilesinin otobüse binmesinden detay

        - Galatasaray otobüsünün havaalanından gitmesinden detay

        - Takım otobüsünün havaalanı çıkışında durmasından detay

        - Okan Buruk'un fotoğraf çekim isteklerini kırmamasından detay

        - Okan Buruk'un rahatız demesinden detay

        - Genel detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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