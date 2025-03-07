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        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti

        ANTALYA'da bir şoför, kamyonuna yüklediği tahta ve tomrukların yola savrulmasına aldırış etmeden yoluna devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:10
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        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti
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        ANTALYA'da bir şoför, kamyonuna yüklediği tahta ve tomrukların yola savrulmasına aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Aksu ilçesi Kuzey Çevre Yolu Organize Sanayi istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 32 ND 281 plakalı kamyon şoförü, dorsesine yüklediği tahta ve tomruklarla yola çıktı. Bir süre sonra kamyona yüklü olan tahta ve tomruklar yola dökülmeye başladı. Buna rağmen yoluna devam eden şoförün tehlikeli yolculuğu, arkasından gelen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı. O anları kayıt altına alan sürücü, "Burası Aksu'dan organizeye giden Kuzey Çevre Yolu, kamyonun yükü sağa yıkılmış halde ama tehlikeye aldırmadan yoluna devam ediyor. Tahtalar düşüyor. İnsan canı bu kadar değersiz. Dökerek gidiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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