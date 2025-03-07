Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti

ANTALYA'da bir şoför, kamyonuna yüklediği tahta ve tomrukların yola savrulmasına aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aksu ilçesi Kuzey Çevre Yolu Organize Sanayi istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 32 ND 281 plakalı kamyon şoförü, dorsesine yüklediği tahta ve tomruklarla yola çıktı. Bir süre sonra kamyona yüklü olan tahta ve tomruklar yola dökülmeye başladı. Buna rağmen yoluna devam eden şoförün tehlikeli yolculuğu, arkasından gelen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı. O anları kayıt altına alan sürücü, "Burası Aksu'dan organizeye giden Kuzey Çevre Yolu, kamyonun yükü sağa yıkılmış halde ama tehlikeye aldırmadan yoluna devam ediyor. Tahtalar düşüyor. İnsan canı bu kadar değersiz. Dökerek gidiyor" dedi.