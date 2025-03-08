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        Antalya'da 8 Mart yürüyüşü

        ANTALYA Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:45
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        Antalya'da 8 Mart yürüyüşü
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        ANTALYA Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

        Antalya Kadın Platformu, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak Aydın Kanza Parkı'ndan başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atıldı. Yürüyüşe çeşitli kadın platformları da destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Antalya Kadın Platformu sözcüsü Özlem Yavuz, kadın hakları mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

        'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNÜLMELİ'

        Yavuz, 8 Mart'ın tarihçesine değinerek, "Bugün, eşit işe eşit ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle grev yaparken hayatını kaybeden kadın işçilerin anısına adanmıştır. O günlerden bu yana kadınlar adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerini her 8 Mart'ta dile getirmektedir. Kadınların birey olarak tanınmadığı, ekonomik bağımsızlıklarının kısıtlandığı, şiddete karşı yeterli önlemlerin alınmadığı bir düzene karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini, kadınları koruyacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. 2025'i 'Kadın Yılı' olarak nitelendiren Yavuz, "Tüm bunlara karşı bu 8 Mart'ta da demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük talebimizi yükseltiyor, 2025 yılını 'Aile Yılı' değil 'Kadın Yılı' ilan ediyoruz" dedi.

        8 MART İÇİN TATİL TALEBİ

        8 Mart'ın Türkiye'de resmi tatil ilan edilmesi çağrısında bulunan Yavuz, "Kadınların uğradıkları eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürüye karşı seslerini daha fazla yükseltebilmeleri, taleplerini alanlarda dillendirebilmeleri için 8 Mart'ın, Türkiye'de tüm kadınlar için resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. Geçmişten bugüne mücadele ederek, örgütlenerek, direnerek ve dayanışarak dünyayı değiştiriyoruz. Bizi evle, savaşla, yoksullukla ve baskıyla kuşatmaya çalışan erkek egemen sistemin getirdiği eşitsizliğe, baskıya ve bizi susturmaya, haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı birleşelim, mücadeleyi büyütelim. Kadınlar örgütlendiğinde, birlikte mücadele verildiğinde dünya değişir" diye konuştu. Yürüyüş, meydanda yapılan açıklamanın ardından sloganların atılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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