Türk turistin vizelisi Orta ve Batı Avrupa'ya, vizesizi Balkanlar'a gitti

TURİZMDE 'outgoing' olarak adlandırılan Türkiye'den başka ülkelere giden tatilcilerin toplamı 2024 yılında 11 milyon 390 bin 520 olurken, vizeli ve yeşil pasaportlular en çok Orta ve Batı Avrupa'yı, vizesizler Balkanlar'ı tercih etti. Deniz ve sahil amaçlı en çok Mısır ve Yunanistan'a giden Türk tatilcilerden ekonomik durumu iyi olanların tercihi ise Uzak Doğu ve Güney Amerika oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'den başka ülkelere giden turistlerle ilgili çalışma yaptı. Yavuz, gelen turist sayılarında pandemi sonrası yükselme trendini sürdüren Türkiye'nin, aynı zamanda dünyaya turist gönderen ülkeler sıralamasında da hızla yükseldiğine dikkati çekti. Recep Yavuz, “Geçen yıl biz Yunan adalarına giden 1,5 milyon Türk turiste konsantreyken, ülkemizden 11 milyon 390 bin 520 kişi çeşitli vesilelerle yurt dışı seyahati yaptı. Outgoing olarak adlandırdığımız bu turizm hareketi ülkeye gelen turist sayısı kadar önemli. Zira hiçbir ülke kendi vatandaşını başka ülkelere kaptırmak istemiyor. Ancak insanoğlu da başka dünyaları keşfetme arzusundan geri durmuyor" dedi.

TÜRK TATİLCİLER ARTIYOR

TÜİK verilerine göre son yıllarda Türkiye'den yurt dışına çıkışlara bakıldığında pandemi dönemi sonrasında artış olduğuna değinen Yavuz, şöyle sıraladı:

“2018'de 8 milyon 383 bin 432 kişi. 2019'de 9 milyon 650 bin 512 kişi. 2020'de 2 milyon 242 bin 864 kişi. 2021'de 2 milyon 738 bin 340 kişi. 2022'de 7 milyon 266 bin 773 kişi. 2023'te 11 milyon 67 bin 359 kişi. 2024'te 11 milyon 390 bin 520 kişi. Pandemi öncesi artmaya başlayan bu hareketlilik 2 yıllık aradan sonra tekrar yükselişe geçti. Bu seyahatlerin iş, eğitim, akraba ziyareti, hac, umre, sağlık ve tatil gibi pek çok çeşidi var. Buradaki önemli bir payın tatil amaçlı olduğunu öngörmek pek yanlış olmaz”

2024'TE REKOR KIRDI

Türklerin en çok nereleri ve niye tercih ettiklerinin de ortaya konulduğunu aktaran Recep Yavuz, yurt dışı ziyaretlerinde rekor kırılan 2024 yılında Türk ziyaretçilerin kişi başı 680 dolar harcamayla toplamda 7 milyar 741 bin dolarlık hacim yarattığını ifade etti. Yavuz, bu ziyaretlerde en çok tercih edilen ülkeler arasında, çoğunlukla kendi imkanlarıyla Gürcistan ve Bulgaristan ziyaretleri yapanları ayrı değerlendirmek gerektiğini söyledi.