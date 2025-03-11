Bacakları kesilen Aras'ın protez borcuna icra işlemi

ANTALYA'da el ve ayak anomalisiyle dünyaya gelen, bu nedenle bacakları diz altından kesilen Aras Çelik'e (9) banka kredisiyle alınan 3'üncü protez bacakların borcu ödenemeyince, aile icralık oldu. Aras, büyüme süreci devam ettiği için, krediyle alınan protezleri de kullanamıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen Çelik çiftine, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, 'Ben de oynamak istiyorum' dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.

PROTEZ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ

Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle anne Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik'e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi. Çelik ailesi, protez borcunu ödemek ve yeni protez alınması için yardım bekliyor.

Oğlu Aras'ın pencereden yaşıtlarını izlemesine çok üzüldüğünü söyleyen Özlem Çelik, “Aras'ın durumunu ilk anne karnında fark ettiler. Aynı semptomlar kızımda da olduğu için 'Belki onun gibi olur' dediler. Ancak öyle olmadı. Doğduktan sonra fark edildi ki dizinin altında kemik yok. Biz şehir şehir çocuğumuzu doktorlara götürdük. Son gittiğimiz doktorumuz, kemik olmadığı için kesilmesi gerektiğini söyledi. Aras dışarıda oynayan çocukları görüp 'Ben de oynamak istiyorum' diyordu. Tekerlekli sandalyeyle bir yere kadar oynayabiliyordu. En azından protezle hareket edebilsin diye kesildi" dedi.