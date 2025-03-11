Sıcaklık 20 dereceyi buldu, Antalya'da sahiller doldu

ANTALYA'da termometreler 20 dereceyi gösterince sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi sahilde yürüyüş ve spor yaptı, kimisi deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 56 ölçüldü. Mart ayı ile birlikte yükselişe geçen hava sıcaklığını fırsat bilen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yaz aylarını aratmayan sahilde kimi yürüyüş ve spor yaparken, kimisi Akdeniz'in serin sularında kulaç attı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler, yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi. Hafta içi olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.

'ARTIK ANTALYA'YA YAZ GELDİ'

Sahilde denize giren Abdurrahman Kara, "Antalya'da her mevsim denize girme şansımız var. Soğuk günlerimiz yok denecek kadar az. Kışın da denize girmeye alıştık. Denizin ısısı girmeye çok uygun. Doğa sporlarında da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Antalya'da olmak güzel. Bugün hafif bir esinti var ama güzel bir gün. Artık Antalya'ya yaz geldi" dedi. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 4 gün boyunca sıcaklıklar daha da artacak. Sıcaklıkların çarşamba 19, perşembe 20, cuma 25, cumartesi 26 ve pazar günü 25 dereceyi bulması bekleniyor.