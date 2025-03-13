Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Elif Selen (30) ve Yunus Emre Yılmaz (31) çiftinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu Atatürk videosu, büyük yankı uyandırdı. Yılmaz çifti, videonun sosyal medyada 9,5 milyon kez izlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini, bu kadar etkileyici bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Alanya'da aşçı Yunus Emre Yılmaz ile tıbbi sekreter eşi Elif Selen Yılmaz, yapay zeka uygulamalarını kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir video hazırladı. Takım elbise giymiş Atatürk'ün yüksek bir noktadan İstanbul manzarasını izleyip, sahilde yürüyüş yaptığı görüntülerin canlandırıldığı video, sosyal medyada paylaşılınca milyonlarca kişiye ulaştı. 9,5 milyon izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada popüler olurken, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişiden yorum ve beğeni aldı.

'KAYITSIZ KALAMADIM'

Elif Selen Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz çifti hem 9 milyondan fazla izlenen videonun hikayesini hem de yapay zekanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini Demirören Haber Ajansı