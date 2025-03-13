Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Elif Selen (30) ve Yunus Emre Yılmaz (31) çiftinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu Atatürk videosu, büyük yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Elif Selen (30) ve Yunus Emre Yılmaz (31) çiftinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu Atatürk videosu, büyük yankı uyandırdı. Yılmaz çifti, videonun sosyal medyada 9,5 milyon kez izlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini, bu kadar etkileyici bir sonuç beklemediklerini söyledi.

        Alanya'da aşçı Yunus Emre Yılmaz ile tıbbi sekreter eşi Elif Selen Yılmaz, yapay zeka uygulamalarını kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir video hazırladı. Takım elbise giymiş Atatürk'ün yüksek bir noktadan İstanbul manzarasını izleyip, sahilde yürüyüş yaptığı görüntülerin canlandırıldığı video, sosyal medyada paylaşılınca milyonlarca kişiye ulaştı. 9,5 milyon izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada popüler olurken, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişiden yorum ve beğeni aldı.

        'KAYITSIZ KALAMADIM'

        Elif Selen Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz çifti hem 9 milyondan fazla izlenen videonun hikayesini hem de yapay zekanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini Demirören Haber Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Eş cinayetinde otopsi raporu çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla ö...
        Eş cinayetinde otopsi raporu çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla ö...
        Antalya'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor
        Antalya'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor
        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kumluca'da okul kantinleri denetlendi
        Kumluca'da okul kantinleri denetlendi
        Alanya'da öğrenciler tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak klip hazı...
        Alanya'da öğrenciler tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak klip hazı...