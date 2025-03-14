'İyilik Ödülü'ne layık görülen imam: Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de getirdi

ANTALYA'da engelli ve hastalara yönelik yardımseverliğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'İyilik Ödülü'ne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, "İhtiyaç sahipleri, sadece kargo ücretini ödüyor. Bizde zengin, fakir ayrımı yok. Bu ekmeğe ihtiyaç olan kardeşlerimize hastalığının raporu olması halinde gönderiyoruz. Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de getirdi” dedi.

Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, Antalya'da engelliler ve hastaların yaşadığı zorlukları hafifletmeye çalışmak, yakınlarına din eğitimi vermek üzere gönüllü ziyaret edip hayırseverlerin desteğiyle glütensiz ve ekşi mayalı hamur ürünlerini down sendromlular ile çölyak hastalarına ulaştırmasıyla 'İyilik Ödülü'nün sahibi oldu. Hasan Koç "İhtiyaç sahipleri, sadece kargo ücretini ödüyor. Bizde zengin, fakir ayrımı yok. Bu ekmeğe ihtiyaç olan kardeşlerimize hastalığının raporu olması halinde gönderiyoruz. Bir iyilik, yanında birçok iyiliği getirdi” dedi.

İmam Hasan Koç, engelli ve hastalara yönelik yardımseverliğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Dün Ankara'da yapılan törende Koç, '8. Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Engelliler ve hastaları yaşadıkları zorlukları hafifletmeye çalışmak, yakınlarına din eğitimi vermek üzere gönüllü olarak ziyaret eden Koç, glütensiz ve ekşi mayalı hamur ürünlerini hayırseverlerin desteğiyle Türkiye’nin dört bir yanında imkanı olmayan down sendromlulara ve çölyak hastalarına ulaştırdı.

‘İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİYORUZ’

Camideki görevinin yanı sıra mahalle, il bazında engellilere yönelik ziyaretler yaptığını aileleriyle görüştüğünü anlatan Koç, şunları söyledi:

“Toplumumuzdaki dezavantajlı kardeşlerimiz, aileleriyle görüşmeler, ev ziyaretleri yapıyoruz. 10 yıl önce bir annenin çölyak hastası ve otizmli çocuğuna ekmek alamadığı için çocuğunun rahatsızlığına şahit oldum. Fiyatının pahalı olduğu dikkatimi çekti. Duyarlılık konusunda kırılma noktası oldu. Ekmek ürettirip, dağıttık. Çölyak, guatr, diyabet hastaları için ilerleyen süreçte üretimine başladık. İlaç üretir gibi titizlikle bu işe koyulduk. Ekmeğimiz ihtiyaç sahiplerine ilaç oldu. Kargo şirketleriyle anlaştık ve farklı illere ihtiyaç sahiplerine göndermeye başladık. İhtiyaç sahipleri, sadece kargo ücretini ödüyor. Zengin, fakir ayrımı bizde yok. Zengin olup parasıyla ekmeği bulamayan, alamayan var. Bu ekmeğe ihtiyaç olan kardeşlerimize hastalığının raporu olması halinde gönderiyoruz.”