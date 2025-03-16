Turizmde dört bayram sevinci

BU yıl yeni bir rekor hedefleyen turizm sektörü, normalde 15 Nisan'da açılan sezona; 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, nisan ayı boyunca süren Paskalya ve mayıs ayının ilk haftasındaki Rusların Zafer Bayramı ile başlangıç yapacak.

Bu yıl tüm zamanların en yüksek turist sayısını ve gelirini hedefleyen Antalya turizm sektörü, Nevruz, Ramazan Bayramı, Paskalya ve Rusların Zafer Bayramı ile art arda dört bayram yaşayacak. Ocak, şubat ve mart ayı verileri, turist rekorunun kırıldığı 2024 yılına göre hemen hemen aynı düzeyde geçen Antalya'da, her yıl turizm sezonu 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile resmi olarak başlıyor. Bu yıl 21 Mart'taki Nevruz Bayramı’nın hemen ardından 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile 28 Mart- 7 Nisan tarihleri arasındaki okulların 2’nci ara tatili sezon açılışını erkene çekti. Ramazan Bayramı ve ara tatilin hemen ardından, tüm Avrupa ülkelerinin nisan ayı içerisinde iki hafta kutladığı Paskalya Bayramı tatili başlayacak. Nisan sonunda biten Paskalya Bayramı’nın ardından ise yaklaşık 1 hafta süren Rusların 9 Mayıs tarihinde başlayan Zafer Bayramı kutlanacak.

YÜKSEK SEZON BAYRAMLA BAŞLIYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Bayramı’nda ciddi rezervasyon alımı yaşanacağını, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesinin sektör için avantaj oluşturacağını ifade etti. Kavaloğlu, hemen ardından Avrupalıların Paskalya Bayramı’nın takip edeceğini söyledi. Turizmciler için mart ayının da zor bir ay olduğunu, nisanın bayramlarla birlikte çok iyi geçeceğini anlatan Kaan Kavaloğlu, “Aslında Antalya'nın turizmde yüksek sezonu nisan ayı sonunda başlıyor ama bu yıl Ramazan Bayramı ile turizmde yüksek sezon 1 Nisan'da başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla Biz Ramazan Bayramı tatili ile yine bereketli bir günde sezonu açmış olacağız. Ayrıca Hollanda'nın ve Rusların tatil periyodu var. Antalya'da iklim şartları da çok iyi gidiyor, 22-25 derece sıcaklık var. İklim şartlarının iyi olması ile birlikte Antalya'ya gelen kişi sayısı artacaktır" dedi.