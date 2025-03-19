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        'Savaşlar biterse Antalya'ya 20 milyon turist gelir'

        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, savaşların bitmesi halinde 20 milyon turist hedefine ulaşabileceklerini belirterek, "Hedefimiz, 18 milyonu geçmek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:00
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        'Savaşlar biterse Antalya'ya 20 milyon turist gelir'
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        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, savaşların bitmesi halinde 20 milyon turist hedefine ulaşabileceklerini belirterek, "Hedefimiz, 18 milyonu geçmek. 18 milyonu geçtiğimizde de çok büyük başarı elde etmiş olacağız. Antalya 20 milyon hedefine ulaşabilir, ama coğrafyamızdaki dertlerin bitmesiyle ulaşabilir" dedi.

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm sektörünün 2025 yılına ilişkin ilk bilgileri kasım ayında düzenlenen World Travel Londra Fuarı'nda aldıklarını, ocak ayındaki Hollanda Ultrech, İstanbul EMITT ve ITB Berlin ile sezon sonu ile ilgili genel fikir sahibi olunduğunu anlattı. Sektör için en önemli iki pazardan biri olan Rusya için Moskova Fuarı ile Arap Yarımadası için Dubai fuarlarına mart- nisan aylarında katılım sağlanacağını açıklayan Kavaloğlu, nisan ayında fuarların biteceğini ve sezonun başlayacağını söyledi.

        RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ BİTME İHTİMALİ

        Berlin Turizm Fuarı'nın özellikle resort turizm bölgesi için farklı önemi olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Her yılın genel görünümünü ITB Berlin Turizm Fuarı itibarıyla alırız. 2025 yılı için de şu ana kadar gözüken rezervasyonlarda özellikle Avrupa pazarında İngiltere ve Almanya'da ciddi artış söz konusu. Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin, savaşın bitme olasılığı pozitif imaj yarattı. Özellikle rezervasyonların Rusya pazarında da artışını bekliyoruz. Ukrayna'nın kısa vadede toparlanmasını beklemiyoruz. Rusya pazarının çok ciddi ivme kazanacağını düşünüyoruz. Avrupa pazarında sadece Benelüks pazarı olarak adlandırılan Hollanda ve Belçika biraz yavaş gidiyor. Onların da nisan ayı sonunda çok ciddi tatil periyotları var, o dönem itibarıyla hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

        'NİSAN AYI ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR'

        Şu ana kadar gelen rezervasyonların geçen senenin üzerinde olduğunu ifade eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "18 Mart itibarıyla gelen turist sayısına baktığımızda, geçen seneyle hemen hemen aynı düzeyde. Önümüzdeki haftalarda toparlanacak gibi gözüküyor. Özellikle Paskalya tatilinin mart ayından nisana kayması, nisan ayının çok iyi geçmesine sebep olacak. Nisan ayı çok iyi görünüyor açıkçası. Dolayısıyla nisan ayı sonunda geçen seneye göre Antalya yine artıya geçmiş olacak. Bizde nasıl 10 gün geriye geliyor, Avrupa'da tatil periyotları 1 sene önceden belirleniyor. Dolayısıyla Paskalya tatili bu sene nisan ayına kaydı. Nisan ayı geçen seneye göre çok iyi olacak" diye konuştu.

        'ARTIK ÇİFT HANELİ BÜYÜMELER ÇOK ZOR'

        Antalya'da artık çift haneli büyümelerin çok zor olduğunu belirten Kavaloğlu, yüzde 6-7'lik büyümeler görülebileceğini söyledi. Kavaloğlu, "Çünkü rakam 17 milyonu geçti, hedefimiz 18 milyonu geçmek. 18 milyonu geçtiğimizde de çok büyük başarı elde etmiş olacağız. Antalya 20 milyon hedefine ulaşabilir, ama coğrafyamızdaki dertlerin bitmesiyle ulaşabilir. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir yerde, dünyanın en güzel topraklarında turizm faaliyetinde bulunuyoruz. Bu jeopolitik özelliğimizden dolayı yakın çevremizdeki negatif bütün her şeyden etkileniyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması bizim için çok büyük dezavantaj. Çünkü Rusya'nın ve Ukrayna'nın 1 numaralı turizm destinasyonuyuz" dedi.

        RUSLARIN 4 MİLYON GEÇMESİ BEKLENİYOR

        2019 yılında Antalya'ya 6 milyon Rus geldiğini hatırlatan Kavaloğlu, "2024 yılında 3 milyon 900 bin kişiye ulaşabildik. 2025 yılında bunun bir parça daha artabileceğini düşünüyoruz ama 2019 seviyelerine 2027-2028 yıllarında gelebileceğiz. Ayrıca Rusların Tayland, Vietnam, Mısır, BAE gibi farklı destinasyonlarda da tatil yapabilme imkanı var. Ama en yoğun tercih ettikleri yer, Türkiye ve Antalya. Rusya'dan düşüş olmasını beklemiyoruz. Savaş halinin hala devam ediyor olması çok büyük dezavantaj. Bu savaşın bitme ihtimali bile bizim için olumlu bir çerçeve çizer. Rusların 4 milyonu geçmesini bekliyorum 2025 için" diye konuştu.

        ALMANYA, İNGİLTERE VE POLONYA'DA ARTIŞ

        Almanya'da şu anda erken rezervasyonlarda yüzde 15 artış görüldüğünü belirten Kavaloğlu, "Bu sene Almanya'da hedefimiz, Antalya'da 4 milyon kişiyi yakalamak. 4 milyonu geçebilme şansımız çok gözükmüyor. Şu andaki artışlar ile bu rakamın 3 milyon 750 bin seviyesinde kalacağını öngörüyoruz. Önemli olan bu seviyenin altına düşmemesi. İngilizlerde de hedefimiz, Antalya'da 1 milyon 750 bin İngiliz ağırlamak. Polonya bizim yükselen yıldızımız. Polonya'da ilk hedefimiz 2 milyonu yakalamak, ama 2025 yılında 1,5 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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