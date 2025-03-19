'Savaşlar biterse Antalya'ya 20 milyon turist gelir'

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, savaşların bitmesi halinde 20 milyon turist hedefine ulaşabileceklerini belirterek, "Hedefimiz, 18 milyonu geçmek. 18 milyonu geçtiğimizde de çok büyük başarı elde etmiş olacağız. Antalya 20 milyon hedefine ulaşabilir, ama coğrafyamızdaki dertlerin bitmesiyle ulaşabilir" dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm sektörünün 2025 yılına ilişkin ilk bilgileri kasım ayında düzenlenen World Travel Londra Fuarı'nda aldıklarını, ocak ayındaki Hollanda Ultrech, İstanbul EMITT ve ITB Berlin ile sezon sonu ile ilgili genel fikir sahibi olunduğunu anlattı. Sektör için en önemli iki pazardan biri olan Rusya için Moskova Fuarı ile Arap Yarımadası için Dubai fuarlarına mart- nisan aylarında katılım sağlanacağını açıklayan Kavaloğlu, nisan ayında fuarların biteceğini ve sezonun başlayacağını söyledi.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ BİTME İHTİMALİ

Berlin Turizm Fuarı'nın özellikle resort turizm bölgesi için farklı önemi olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Her yılın genel görünümünü ITB Berlin Turizm Fuarı itibarıyla alırız. 2025 yılı için de şu ana kadar gözüken rezervasyonlarda özellikle Avrupa pazarında İngiltere ve Almanya'da ciddi artış söz konusu. Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin, savaşın bitme olasılığı pozitif imaj yarattı. Özellikle rezervasyonların Rusya pazarında da artışını bekliyoruz. Ukrayna'nın kısa vadede toparlanmasını beklemiyoruz. Rusya pazarının çok ciddi ivme kazanacağını düşünüyoruz. Avrupa pazarında sadece Benelüks pazarı olarak adlandırılan Hollanda ve Belçika biraz yavaş gidiyor. Onların da nisan ayı sonunda çok ciddi tatil periyotları var, o dönem itibarıyla hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

'NİSAN AYI ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR'

Şu ana kadar gelen rezervasyonların geçen senenin üzerinde olduğunu ifade eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "18 Mart itibarıyla gelen turist sayısına baktığımızda, geçen seneyle hemen hemen aynı düzeyde. Önümüzdeki haftalarda toparlanacak gibi gözüküyor. Özellikle Paskalya tatilinin mart ayından nisana kayması, nisan ayının çok iyi geçmesine sebep olacak. Nisan ayı çok iyi görünüyor açıkçası. Dolayısıyla nisan ayı sonunda geçen seneye göre Antalya yine artıya geçmiş olacak. Bizde nasıl 10 gün geriye geliyor, Avrupa'da tatil periyotları 1 sene önceden belirleniyor. Dolayısıyla Paskalya tatili bu sene nisan ayına kaydı. Nisan ayı geçen seneye göre çok iyi olacak" diye konuştu.