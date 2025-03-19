'Bu mevsimde olmaz' diyenlere aldırmadı, kışın serada kavun yetiştirdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seracı Ahmet Ünal (55), kış mevsiminde serasında kavun yetiştirdi. Kavunların kilosu 200 liraya alıcı bulduğunu belirten Ünal, "'Yapamazsın. Bu mevsimde kavun olmaz' dediler. Yaptım ve oldu" dedi.

Salur Mahallesi'nde seracılık yapan Ahmet Ünal, geçen yıl kasım ayında serasında kavun yetiştirmeye karar verdi. Kendisi gibi seracılık yapan çevresinin 'Yapma, olmaz, yetiştiremezsin' demelerine karşın vazgeçmeyen Ünal, başarıya ulaştı. Bu yıl mart ayında ürünleri olgunlaşan Ahmet Ünal, 2 ton kavun hasat etti. Toptancı halinde kavunları kilosu 200 liraya alıcı bulan Ünal, ikinci hasada hazırlanmaya başladı.

'YAPTIM VE OLDU'

Ahmet Ünal, "Kavun fidelerimi geçen yıl kasımda diktim. 'Yapma etme, yapamazsın' dediler. 'Bu mevsimde kavun olmaz. Soğukta kavun yetiştirmezsin' dediler. 'Yapacağım' dedim. Yaptım ve oldu. İşte burada. İlk hasadımı 1 hafta önce yaptım. Bu ikinci hasadım olacak. Piyasa iyi şu anda. Kilosuna 400 TL istedim ama 200 liradan satıyorum" diye konuştu.

KASIM AYI DİKİM ZAMANI İÇİN UYGUN

Kavunları hasat edip hale götürdüğünde komisyoncu ve tüccarların durumu şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Ünal, "'İyi yetiştirmişsin' dediler. Isısını iyi verdik. Bakımını iyi yaptık ve oldu. Seramın olduğu yer güneşe karşı. Seram güneye bakan yamaçta. Güneşini iyi alıyor. Isıyı da güzel verdik ve oldu. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Kasım dikim tarihi uygundur. Allah'ın izniyle tam 15 Mart'ta hasat ettik. Fiyatlardan memnunum. Tonajdan da memnunum. 2 bin 500 metrekare yerim var. Kilosu 200 liradan 2 ton kavun sattım" dedi.

'ADEDİNİ 300 LİRAYA SATIYORUM'

Kavunlarının tanesinin 1 kilo 600 gram civarında olduğunu söyleyen Ahmet Ünal, "Adedini 300 liraya satıyorum. Kavun seramın ısınmasına dikkat ediyorum. Plastik seramın içine daha sıcak olsun diye ince bir plastik ile ikinci kez kaplama yapıyorum. Soğuk havalarda sera içi sıcaklığı düşürmemek için sürekli soba yaktım. 1 hafta 10 gün şiddetli soğuk oldu ama çok iyi baktık. Soğuk aldırmadık. Önceki yıllarda bir sefer denedim oldu. Şimdi yine başardık. 'Olmaz' diyorlar. Ama ben emek veriyorum, Allah'ın izniyle olduruyorum" diye konuştu.