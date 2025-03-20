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        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanık: Kimseyi öldürmedim

        ANTALYA'davale olarak çalışan Osman Dere'yi (37) bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i (38) 20 bıçak darbesiyle öldüren, cinayet mahallinde polisin çalışmasını izlerken suç aleti bıçakla yakalanan Polat Dereli (46), ilk duruşmada, "Öldürdüğüm ve yaraladığımı iddia edilen kişileri tanımıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:15
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        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanık: Kimseyi öldürmedim
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        ANTALYA'davale olarak çalışan Osman Dere'yi (37) bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i (38) 20 bıçak darbesiyle öldüren, cinayet mahallinde polisin çalışmasını izlerken suç aleti bıçakla yakalanan Polat Dereli (46), ilk duruşmada, "Öldürdüğüm ve yaraladığımı iddia edilen kişileri tanımıyorum. Kimseyi öldürmedim" dedi.

        Bisikletiyle gezen Polat Dereli, 27 Eylül 2024'te saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya giderek vale olarak çalışan Osman Dere'yle tartışıp, bıçakla saldırdı. Valenin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Dere, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Bisikletiyle olay yerinden kaçan Dereli ise 15 dakika sonra aynı sokakta bulunan Deniz Akten ile tartıştı. Dereli, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nda trompetçi olarak çalışan Akten'i 20 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İhbarla gelen ekipler, Deniz Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        POLİSİ İZLERKEN YAKALANDI

        Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bilgi topladığı sırada Polat Dereli'nin olay yerinde olduğunu ve çalışmaları izlediğini tespit etti. Ekipler, Polat Dereli'yi suç aleti ile birlikte yakaladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve polis merkezinde susma hakkını kullanan Polat Dereli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dereli'nin daha önce psikolojik tedavi gördüğü, 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

        Hakkında dava açılan Polat Dereli, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Dereli, "Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmalarını izlerken bir polis yanıma gelip, beni tuttu. Olaylarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Öldürdüğüm ve yaraladığımı iddia edilen kişileri tanımıyorum. Kimseyi öldürmedim, iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Olay günü cinayet mahallinde çekilmiş fotoğrafları kendisine gösterilen sanık, o anı hatırlamadığını söyledi.

        BİR ANDA SALDIRMIŞ

        Saldırıda bıçakla yaralanan Osman Dere ise "İş yerimin önünde arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarımın uyarısıyla bana dik dik baktığını gördüm. 'Hayırdır birader, bir şey mi var?' diye sorduğumda 'Sen biliyorsun' diye karşılık verdi. Yanına gittiğimde önce yüzümün sol tarafından sonra da sol göğsümden bıçakladı beni" dedi. Sanığın yanına konuşmaya giderken suç aletini görmediğini kaydeden Dere, kol kısmının içinden bıçağı çıkardığını söyledi.

        Dereli'nin öldürdüğü Deniz Akten'in annesi Fatma Akten de sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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