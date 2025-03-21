Dr. Kesici: 'Su Kanunu' bir an önce çıkarılmalı

TÜRKİYETabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, bir an önce Su Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini belirterek, "1 litrelik şişelenmiş su için yaklaşık 17 litre su tüketiliyor. 17 litre suyun yüzde 61'i plastik ham madde üretiminde, yüzde 16'sı işlenme, yüzde 17'si enerji ve sadece yüzde 6'sı içtiğimiz su olarak tüketiliyor" dedi.

Göl uzmanı emekli akademisyen Dr. Erol Kesici, 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde hatırlatmada bulunarak, dünyadaki her insanın temiz ve güvenli suya erişiminin insan hakkı olduğunu, sağlıklı ve huzurlu yaşamın ancak temiz ve güvenli suya erişimle sağlanabileceğini söyledi. Dr. Erol Kesici, dünyada temiz suya erişimi olmayan insan nüfusunun 3,8 milyarı bulduğuna dikkat çekti. Su sağlığı krizinin giderek arttığını kaydeden Dr. Kesici, erişilebilir tatlı su miktarının, dünyadaki toplam suyun yüzde 1'inden bile az olduğunu söyledi.

DÜNYANIN SADECE YÜZDE 3'Ü TATLI SU

Dünyadaki su oranının yüzde 70 olmasının yıllardır suya bakışta, onun tükenmez bir kaynak olduğunu düşünülmesine yol açtığını ifade eden Dr. Erol Kesici, "Oysa dünyadaki suyun yüzde 3'ü tatlı su olup, bunun 3'te 2'si donmuş buzullarda saklıdır. Tatlı su kaynaklarının aşırı oranda çekilmesi sonucu artan su krizi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden en önemli nedenlerin başında gelmektedir" dedi.

SU KULLANIMININ YÜZDE 70-80'İ TARIMSAL SULAMA

Neredeyse üretilen her şeyde suya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Kesici, su kaynaklarındaki yetersizliği ekonomik kalkınma, insan sağlığı, gıda güvenliği, enerji üretimi ve ekosistem açısından büyük tehlike olarak gösterdi. Tarımsal üretimde su kullanımının yüzde 70-80 oranlarına kadar çıktığına dikkat çeken Dr. Kesici, diğer kullanım alanlarının sanayi ve evsel olarak sıralandığını açıkladı.

'YAŞAMSAL KURAKLIK' UYARISI

Dünyada 50'den fazla ülkede, her 5 kişiden 1'inin su kıtlığı yaşadığını söyleyen Dr. Kesici, doğada insan dışındaki canlı türlerinin de suya ulaşımda çok ciddi sorunlar yaşadığını, dünya biyolojik çeşitliliğinin su azlığı ve kirliliği nedeniyle giderek azaldığını kaydetti. Dr. Kesici, "Su kaynaklarının bolluğuna güvenerek, suyun bütçesini koruyamayan ülkeler, su kıtlığına neden olmaktadır. Su yerel değil, küresel bir kaynaktır. Suyumuza göre yaşamımızı düzenlememek, arz ve talep dengesinin sapmasına neden olmaktadır. Suyun aşırı kirletilmesi, ekosistem kayıpları, sera gazlarının salınımındaki artış, suyun tekrar kullanımıyla ilgili ileri teknolojilerin sisteme dahil edilmemesi, kısaca altyapısal sorunların giderilememesi yaşamsal kuraklığa neden olmaktadır" diye konuştu.