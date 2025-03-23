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        Kaza sonrası alkollü sürücüye tepki

        ANTALYA'da kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarptığı Turan Erdoğan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:00
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        Kaza sonrası alkollü sürücüye tepki
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        ANTALYA'da kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarptığı Turan Erdoğan yaralandı. 2.67 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.Ö.'ye, mahalleli tepki gösterdi.

        Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında, Y.Ö. yönetimindeki 07 DL 461 plakalı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Turan Erdoğan'a, ardından da duvara çarpıp yan yattı. Kazada Y.Ö. sürücü koltuğunda, Turan Erdoğan ise hafif ticari aracın yan kısmında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, Erdoğan'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Kazayı yara almadan atlatan Y.Ö. de ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Turan Erdoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        2.67 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Trafik polislerinin yaptığı ölçümde, sürücü Y.Ö., 2.67 promil alkollü çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.Ö.'ye 'Alkollü araç kullanmaktan' 9 bin 267 TL, 'Ehliyetini yanında bulundurmamaktan' 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 11 bin 434 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

        MAHALLELİDEN TEPKİ

        Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü Y.Ö.'ye, mahalleli tepki gösterdi. Vatandaşlar Y.Ö.'ye 'Alkollü araç kullanmışsın. Çarptığın kişi 9 yaşında bir çocuk da olabilirdi. Alkolü alıyorsunuz, insanların canına kastediyorsunuz. Bu saatte ne işiniz var alkollü şekilde yola çıkıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

        Tepkiler üzerine polis ekibi tarafından ekip otosuna götürülen Y.Ö., "Cüzdanım otomobilde kaldı. Onu almak istiyorum" dedi. Y.Ö., ekip otosunda yazılan tutanak ile alkollü araç kullandığına dair evraka bir süre direndikten sonra imza attı. Ekipler işlemleri tamamlanan Y.Ö.'yü önce sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan Turan Erdoğan'ın kolunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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