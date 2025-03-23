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        Antalya'da CHP'liler, ön seçim için sandık başına gitti

        ANTALYA'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde partililer oy veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:40
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        Antalya'da CHP'liler, ön seçim için sandık başına gitti
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        ANTALYA’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde partililer oy veriyor. Oyunu kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldüklerini belirterek, "Bu adalet herkese lazım” dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için 81 ilde 5 bin 600 oy sandığı kuruldu. Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ve diğer ilçelerde toplamda 197 üye ve dayanışma sandığı hazırlandı. CHP üyeleri, saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Ayrıca gönüllü vatandaşlar dayanışma sandıklarında oylarını kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile parti yöneticileri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ön seçim için oylarını kullandı. Ekrem İmamoğlu'na destek veren Böcek, "Gençlerimizin, bütün vatandaşların huzurlu ve mutlu olması için çalışacak olan Ekrem İmamoğlu başkanımız için bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızın adına adalet tecelli edecek diye ümit ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldük. Önümüzde itirazlar var. Avukat arkadaşlarımız bunları daha iyi değerlendirecektir. Tüm siyasilerin desteğiyle hep birlikte gönül birliğiyle beraberiz" diye konuştu.

        'MİLYONLAR YİNE EKREM İMAMOĞLU DİYECEK'

        Ön seçime yoğun katılım olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Komşularımız burada. Çocuklarımızın geleceği için ülkemizin geleceği için bir mücadele var. Bugün Türkiye'de 1 milyon 750 bin üyemizle ve aynı zamanda dayanışma sandığımızda göreceksiniz ki milyonlar yine Ekrem İmamoğlu diyecek. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olarak da hep birlikte, el birliğiyle ülkemiz için, vatanımız için, Antalya'mız için çalışmalarımıza azimle gururla devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ekrem İmamoğlu 4 defa seçim kazanmış. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına adalet istiyorum" diye konuştu.

        'GÖREV YAPAN POLİSLER, BİZİM POLİSLERİMİZ'

        Antalya'da devam eden eylemler için öğrencilere destek veren Böcek, "Üniversitelerde öğrencilerimizi gördük. Milletvekillerimizle, başkanlarımızla hep beraber anlayış içerisinde olmalıyız. Görev yapan polisler, bizim polislerimizdir. Özgürlük hakkımızı, doğal haklarımızı kullanıyoruz. Burada kimse illegal bir işe girmemiştir. Cumhuriyetimize de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sahip çıkacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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