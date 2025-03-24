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        Bayram geleneği baklavada, 'hileli ürün' uyarısı

        ANTALYA Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavada maliyeti düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı, çekirdek içi, glikoz gibi 'hileli ürün' kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya kadar satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:50
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        Bayram geleneği baklavada, 'hileli ürün' uyarısı
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        ANTALYA Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavada maliyeti düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı, çekirdek içi, glikoz gibi 'hileli ürün' kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya kadar satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar" dedi.

        Bayramda misafirlere ikram edilen geleneksel tatlılardan baklava üretilen imalathanelerde ramazan ayının son günlerinde yoğun mesai başladı. Aile bireylerine misafirlere ikram için alışveriş yapanlar, günler öncesinde sofraların vazgeçilmezi baklava siparişi vermeye başladı. Pastane, fırın gibi tatlı imalathaneleri, işletmelerine 'bayram baklavası siparişi alınır' ifadelerinin yer aldığı broşürler astı.

        CEVİZLİ 400- 600, ANTEP FISTIKLI 800-1000 LİRA

        Bayramlık tatlı için sipariş vermeyi düşünenler, bütçesine ve damak tadına uygun baklavanın satıldığı yer arayışına girdi. Pastane ve fırınlarda cevizli baklava kilosu 400 ila 600, Antep fıstıklı baklava ise 800 ila 1000 lira civarında satışa sunuldu. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavanın bazı işletmelerde daha ucuz ya da pahalıya satıldığına dikkati çekti. İş yeri maliyetine göre, kullanılan malzemeye göre baklava fiyatının yükselebileceğine değinen Üre, kilosu 400 liranın altında satılan baklavayı almayı tercih edenlere yönelik uyarıda bulundu.

        HİLELİ ÜRÜN UYARISI

        Vatandaşlara, bayram tatlısını güvendiği pastane, fırın, tatlı dükkanından almasını öneren Kerim Üre, “Baklavayı ucuza da pahalıya da mal eden var. Ucuza mal edenler hileli ürünlerle merdiven altı üretim baklavayı piyasayı sürüyor. Baklava yapımında hile yapanlar var. Hazır şerbet, glikoz kullanılıyor. Vatandaşlarımız alacağı baklavanın tadına baksın. Cevizli baklavada yer fıstığı, çekirdek içi kullananlar var. Antep fıstıklı baklavada içeriğindeki üründe gıda boyası kullanılıyor. Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar" diye konuştu.

        SAĞLIĞA ZARARLARI

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, baklava üreticilerinin maliyeti düşürmek için kullanmayı tercih ettiği ürünlerin sağlığa etkileri hakkında bilgi verdi. Tüketicilerin ucuz baklava yerken sağlığını riske atmaması gerektiğine dikkati çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

        “Bazı yerlerde baklava kilosu 1500 liraya kadar çıkabiliyor, bazı yerlerde ise çok ucuza satılıyor. Çok uygun fiyata satılan baklavada sağlık riski olabilir. Kullanılan yağ, şeker alt kalitede, fıstıklı baklavada yeşil renkli farklı ürünler ya da gıda boyası yer alabilir. Baklava alırken ürün kalitesi, hijyene dikkat edilmeli. Çok ucuza baklava yerken sağlığımızı tehdit etmemesi gerekiyor. Glikoz gibi şeker şurubundan üretilen tatlıların fazla tüketimi, obezite, kalp damar hastalığı, kanser, diyabete neden olabilir. Hijyen ortamına uyulmayan ortamlarda muhafaza edilen ceviz, fıstıkta oluşabilecek küflenme sebebiyle aflatoksin benzeri toksinler kansere neden olabilir. Fıstık yerine sebze, ıspanak, bezelye benzeri ürünler veya farklı ürünlerde sentetik gıda boyaları kullanarak piyasaya sürülebiliyor. Gıda boyaları alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Maliyet düşürmek için üretici kaliteyi düşürüyor. Sade beyaz yağ yerine alt sınıf kaliteli yağlar kullanıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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